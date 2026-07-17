Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования. ЕВЭ будет проводиться в форме компьютерного тестирования.

Каковы характеристики ЕВЭ

УЦОЯО согласовал общие характеристики тестов ЕВЭ. Они определяют количество заданий в каждом тесте, формы тестовых заданий, время, отведенное на их выполнение, схемы начисления баллов.

Задания ТЗНК составляются в соответствии с Программой теста общей учебной компетентности, а по иностранным языкам – с Программой единого вступительного экзамена по иностранным языкам.

Блок по иностранному языку

Блок по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому на выбор абитуриента) будет состоять из двух частей: чтение и использование языка.

Тест будет содержать 30 заданий трех типов:

Задания на установление соответствия (1 – 6). Необходимо подобрать утверждения / ситуации к объявлениям / текстам; вопросы к ответам или ответы к вопросам. Задание будет считаться выполненным, если участник отметит ответ и подтвердит свой выбор.

Задания с выбором одного правильного ответа (7 – 11). Задание будет состоять из основы и четырех вариантов ответа, из которых только один правильный. Оно будет считаться выполненным, если участник выберет ответ и подтвердит свой выбор.

Задания на заполнение пропусков в тексте (12–30). Необходимо будет дополнить предложения в тексте словосочетаниями / словами из приведенных вариантов. Задание будет считаться выполненным, если участник выберет ответ и подтвердит свой выбор.

На выполнение заданий теста будет отведено ориентировочно 45 минут.

За задания по иностранному языку в соответствии со схемой начисления баллов начисляется по 1 тестовому баллу за каждый правильный ответ на задания с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия и по 1 тестовому баллу за каждый правильно заполненный пропуск в тексте.

Таким образом, за выполнение заданий блока по иностранному языку можно получить от 0 до 30 баллов.

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ЕВЭ / УЦОЯО

Блок ТЗНК

Блок ТЗНК будет состоять из двух компонентов: вербально-коммуникативного и логико-аналитического.

Тест будет содержать 27 заданий двух форм:

Задания 1–4 на заполнение пропусков в микротекстах (поднадзадания 1–10). Необходимо будет дополнить предложения в микротексте словосочетаниями / словами, выбрав их из предложенных вариантов. Подзадание будет считаться выполненным, если участник отметит ответ, а также подтвердит свой выбор.

Задания 5–27 с выбором одного правильного ответа. Задание будет состоять из основы и четырех вариантов ответа, из которых только один правильный. Оно будет считаться выполненным, если участник выберет ответ и подтвердит свой выбор

На прохождение теста отведено ориентировочно 75 минут.

Задания ТЗНК будут оцениваться в соответствии со схемой начисления баллов:

в заданиях на заполнение пропусков в микротексте подзадания будут оцениваться в 0 или 1 балл:

1 балл – если указан правильный ответ;

0 баллов – если указан неправильный ответ или ответ на задание не дан;

задания с выбором одного правильного ответа оцениваются в 0 или 1 балл:

1 балл – если указан правильный ответ;

0 баллов – если указан неправильный ответ или ответ на задание не дан.

Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания теста, – 33 балла: 10 баллов за выполнение заданий 1–4 (подзаданий 1–10) и 23 балла за выполнение заданий 5–27.

Еще искать результаты

Свои результаты (то есть количество набранных тестовых баллов за правильно выполненные задания) участники тестирования узнают после завершения работы над тестами ЕВИ. Таблицы пересчета баллов в шкалу 100–200 Министерство образования и науки Украины уже утвердило.

Как готовиться к ЕВЭ

Для успешной сдачи единого вступительного экзамена (ЕВИ) и прохождения единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) УЦОЯО рекомендует следовать следующим рекомендациям:

Ознакомьтесь с программами вступительных испытаний.

Все задания ЕВЭ и ЕФВВ составляются в соответствии с утвержденными программами. Тщательное изучение программ позволит понять структуру тестов, перечень тем и требования к уровню подготовки абитуриентов.

Программы ЕВЭ

Ориентируйтесь на демонстрационные варианты тестов. Потенциальным участникам и участницам вступительных экзаменов стоит пройти демонстрационные варианты тестов, чтобы потренироваться в выполнении заданий различных форм.

ЕВЭ: подборки тестовых заданий

В процессе подготовки и проведения вступительных экзаменов организацию составления тестовых заданий и подготовку наборов тестовых заданий ЕФВВ обеспечивает Научно-методический центр ВФПО.

Потренируйтесь на тестах прошлых лет. Для проверки и закрепления полученных знаний целесообразно выполнять типовые тестовые задания прошлых лет. Это поможет ознакомиться с форматами заданий и уровнем их сложности.