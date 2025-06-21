Стартовала основная сессия вступительных экзаменов в магистратуру в 2025 году

21 июня начинается основная сессия вступительных экзаменов в магистратуру. Она продлится до 12 июля.

В едином вступительном экзамене и едином профессиональном вступительном экзамене будут участвовать более 93 тысяч человек. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Что надо знать о вступительных экзаменах в магистратуру 2025 года

В Украине будут сдавать вступительные экзамены в магистратуру более 90 тысяч человек. Еще более 3 тысяч поступающих – за рубежом.

Вступительные экзамены в магистратуру будут проводить в две смены: первая будет начинать работу над тестом в 10:00, вторая – в 15:00.

Допуск в пункт тестирования будут начинать за 30 минут и прекращать за 5 минут до начала испытаний.

Обратите внимание! Абитуриентам, которые будут сдавать ЕВЭ / ЕФВВ за рубежом, стоит помнить, что в приглашениях-пропусках время начала экзамена указано в соответствии с местным временем населенного пункта, где расположен пункт тестирования.

Участникам экзаменов советуют внимательно ознакомиться с датой, местом и временем тестирования, которые указаны у каждого участника экзаменов в приглашении-пропуске, размещенной в кабинете участника.

Также стоит заранее спланировать маршрут проезда, чтобы вовремя добраться до пункта тестирования, и подготовить необходимые документы для допуска в экзаменационный центр.

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Какие документы подготовить

Для допуска в пункт тестирования участник вступительных испытаний обязательно должен иметь с собой оригинал экзаменационного листа и документ, на основании которого его зарегистрировали для участия во вступительных испытаниях или его цифровой аналог в приложении Дия, и желательно распечатанное приглашение.

Поступающие, которые еще не получили оригинала экзаменационного листа, должны обратиться в приемную комиссию, в которую они присылали регистрационные документы.

Специалисты УЦОКО советуют участникам ЕВЭ и ЕФВВ проверить правильность оформления экзаменационного листа. Если на нем нет фото или подписи представителя приемной комиссии, необходимо обратиться в приемную комиссию для устранения недостатков.

Если участник тестирования опоздает или при входе в экзаменационный центр не предъявит экзаменационного листа и документа, удостоверяющего личность, его не допустят к участию в тестировании. Такие проблемы не могут быть причиной участия участника экзаменов в дополнительной сессии.

С собой в аудиторию участник тестирования может взять ручку любого цвета для работы с черновиком, которую выдадут инструкторы, и прозрачную бутылку воды.

Также участникам ЕВИ и ЕФВВ, которые будут проходить тестирование в Украине, стоит позаботиться о теплой одежде на случай длительного пребывания в укрытии.

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Какое минимальное количество баллов нужно набрать

Для преодоления "порога" и получения права участия в конкурсном отборе поступающие в магистратуру должны набрать не менее 5 тестовых баллов по каждому блоку ЕВИ и не менее 35 тестовых баллов по ЕФВВ.

Ориентировочные результаты экзамена поступающие в магистратуру получат сразу после завершения работы над текстом. На экране монитора отобразится информация о сохраненных ответах и набранных тестовых баллах.

Пересчитать самостоятельно тестовые баллы в рейтинговые абитуриенты смогут с помощью таблиц перевода ЕВЭ и ЕФВВ или быстрого расчета рейтингового балла.

Официальные результаты ЕВЭ / ЕФВВ разместят в персональных кабинетах участников до 18 июля.