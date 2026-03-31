Украинские школьники с европейским образованием впервые смогут поступить в ЗВО Украины

Украинские подростки, которые получали образование в Европе, теперь смогут поступить в украинские ЗВО. Это впервые в истории нашей страны.

Поступить они смогут по результатам экзаменов иностранных школ. Об этом во время брифинга в Медиацентре заявил директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров.

Что должны знать абитуриенты?

Чиновник уточнил, что есть еще два очень специфических вида экзаменов, которые приравнивают к экзаменам в вузах.

С этого года появляется возможность поступать в ЗВО по результатам оценки выпускных экзаменов средней школы в странах Европы. Это впервые, это ответ Министерства на запрос, что большое количество молодежи отдала предпочтение очному образованию,

– сообщил он.

И добавил, что второй экзамен – это оценки годового оценивания по украинскому языку и истории Украины для жителей ВОТ, которые сдают в образовательных центрах "Крым – Украина" и "Донбасс – Украина".

Интересно! В прошлом году Министерство образования Украины позволило поступать в вузы на основе польской матуры.

Сколько человек уже зарегистрировались на НМТ-2026?

Шаров также сообщил, что для сдачи НМТ в этом году уже зарегистрировалось более 300 тысяч человек, информируют в Медиацентре.

На прошлой неделе около 305 тысяч абитуриентов подтвердили создание Электронного кабинета национального участника мультипредметного теста. Регистрация закончится 2 апреля. В прошлом году было 311 электронных кабинетов,

– уточнил он.

В МОН при этом надеются, что в 2026 году вступительная кампания достигнет показателей прошлогодней.

Чиновник также отметил, что сейчас Украина больше всего нуждается в абитуриентах в учреждения профессионального образования.

