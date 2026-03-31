Вступити вони зможуть за результатами іспитів іноземних шкіл. Про це під час брифінгу в Медіацентрі заявив директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров.

Дивіться також Тримаються у топі роками: які спеціальності є найпопулярнішими серед вступників

Що мають знати вступники?

Посадовець уточнив, що є ще два дуже специфічних види іспитів, які прирівнюють до іспитів у вишах.

З цього року з'являється можливість вступати до ЗВО за результатами оцінювання випускних іспитів середньої школи у країнах Європи. Це вперше, це відповідь Міністерства на запит, що велика кількість молоді віддала перевагу очній освіті,

– повідомив він.

І додав, що другий іспит – це оцінки річного оцінювання з української мови та історії України для мешканців ТОТ, які складають в освітніх центрах "Крим – Україна" та "Донбас – Україна".

Цікаво! Торік Міністерство освіти України дозволило вступати до вишів на основі польської матури.

Скільки осіб вже зареєструвались на НМТ-2026?

Шаров також повідомив, що для складання НМТ цьогоріч вже зареєструвалось понад 300 тисяч осіб, інформують у Медіацентрі.

Минулого тижня близько 305 тисяч абітурієнтів підтвердили створення Електронного кабінету національного учасника мультипредметного тесту. Реєстрація закінчиться 2 квітня. Торік було 311 електронних кабінетів,

– уточнив він.

У МОН при цьому сподіваються, що у 2026 році вступна кампанія досягне показників торішньої.

Посадовець також наголосив, що наразі Україна найбільше потребує вступників до закладів професійної освіти.

Дивіться також Не повторюйте: нардеп назвав найпоширеніші помилки під час реєстрації на НМТ

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?