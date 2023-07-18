Вступительная кампания 2023: как происходит рейтинговый отбор на бюджет

В 2023 году поступление абитуриентов на бюджет в вузы Украины будут проходить с учетом определенных поступающим приоритетностей заявлений. Речь идет о поступлении для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка).

Поступающие при этом могут подать не более 5 заявлений в бюджет. А также до 15 заявлений на контракт.

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Что нужно знать о приоритетности заявлений

Каждому заявлению поступающий должен придать приоритетность.

Приоритетность – это очередность заявлений (от 1 до 5, где 1 является показателем приоритетного заявления), по которой определяют очередность рассмотрения заявления при поступлении на бюджетные места. Поступающий после представления не сможет изменить указанную приоритетность заявлений.

ВУЗ в правилах приема также может предусматривать установление локальных приоритетностей. Порядок применения локальной приоритетности определен в Правилах приема соответствующего ЗВО с обязательным обнародованием порядка их применения.

Приоритетность применяется только при зачислении на обучение бюджетным местам.

Какие правила формирования рейтингового списка

Рейтинговый список поступающих формируют по категориям и источникам финансирования в следующей последовательности:

поступающие, имеющие право на зачисление на места государственного или регионального заказа по результатам положительной оценки индивидуального устного собеседования или творческого конкурса;

поступающие, имеющие право на зачисление за квотой-2 ;

поступающие, имеющие право на зачисление за квотой-1 ;

поступающие, имеющие право на зачисление на общих условиях.

Поступающих, имеющих право на зачисление по результатам положительной оценки индивидуального устного собеседования или творческого конкурса, упорядочивают по алфавиту.

Рейтинговый список поступающих, имеющих право на зачисление по квотам и имеющих право на зачисление на общих условиях, упорядочивают следующим образом:

за конкурсным баллом – от большего к меньшему;

по приоритетности заявления от первого до последнего;

по оценке по предмету, учитываемому с наибольшим весовым коэффициентом в случае двух или более предметов с одинаковыми наибольшими весовыми коэффициентами – по предмету с меньшим номером – от большего к меньшему;

по результатам рассмотрения мотивационных писем (при формировании рейтингового списка широкого конкурса одинаковые права имеют абитуриенты, которым ОПО определили одинаковые рейтинговые места по результатам рассмотрения мотивационных писем – первое, второе, третье и т.п. при условии одинаковых показателей рейтингования высшего порядка).

При одинаковых конкурсных баллах для упорядочения поступающих используют приоритетность заявлений от первого к последнему (на места государственного и регионального заказа), при одинаковых приоритетностях – более высокие оценки по предмету, который учитывается с наибольшим весовым коэффициентом, далее – результаты рассмотрения мотивационных писем.

Для поступающих на контракт по результатам рассмотрения мотивационных писем построение рейтингового списка по результатам оценки мотивационных писем осуществляется только в случае, когда количество поступающих превышает количество мест лицензированного объема, выделенного для соответствующей категории.

Если количество поступающих не превышает количество выделенных мест лицензированного объема, рейтинговый список формируется в алфавитном порядке.

Какие правила корректировки рейтингового списка

После окончания сроков подачи заявлений в каждом учебном заведении формируют рейтинговый список абитуриентов по каждой специальности. Его автоматически скорректируют в соответствии с указанными абитуриентами приоритетами согласно алгоритмом.

Рекомендованными для зачисления в бюджет будут те поступающие, которые на основании сложившегося рейтинга попадут на бюджетные места в любом учебном заведении по любой специальности.

При этом рекомендацию о зачислении будут предоставлять поступающему по наивысшему приоритету, а все его заявления с меньшим приоритетом в таком случае будут автоматически аннулироваться. Это позволит освободить списки рекомендованных и позволит автоматически попасть на бюджетные места в рейтинговых списках абитуриентам с низшими баллами.

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Такие автоматические корректировки будут производиться, пока будет необходимость. При этом у абитуриентов, которые при каждой последующей автоматической корректировке списков будут впервые попадать на бюджетные места, также будут отменяться заявления с более низкими приоритетами.

Если абитуриент попадает на бюджетное место по специальности с меньшим приоритетом, он не будет терять место в рейтинге по специальности с большим приоритетом и может попасть на бюджетную форму обучения на более приоритетную специальность в случае автоматического освобождения места. Тогда его заявление с меньшим приоритетом также будет аннулировано, что автоматически позволит попасть в "бюджетный список" другому по списку абитуриенту.

Такие корректировки рейтинговых списков проводят автоматически до того момента, пока все бюджетные места по всем специальностям во всех вузах Украины не будут заполнены и каждому абитуриенту (имеющему самые высокие рейтинговые баллы) не предложат только одно бюджетное место по одному из приоритетов.

К примеру, если абитуриент рекомендован для зачисления на бюджетное место на специальность по 3-му приоритету, то все его заявления с меньшими приоритетами будут аннулированы. При этом при автоматической корректировке рейтинговых списков абитуриент может быть рекомендован на обучение по специальности с высшим, 2-м приоритетом, поскольку из списков также будут исключаться заявления других абитуриентов с более низкими для них приоритетами. В таком случае заявление этого абитуриента с 3-м приоритетом также будет аннулировано, поскольку в процессе корректировки списков он попадет на место государственного заказа во 2-м для себя приоритете. Следовательно, у абитуриента будет выбор: поступить на бюджет по 2 приоритету, или подавать документы на контракт по 1, 3, 4 или 5 приоритетам, поскольку право поступления на бюджет по приоритетам 1, 3, 4 или 5 в таком случае утрачивается.

Если поступающий по результатам адресного размещения бюджетных мест не получил рекомендации к зачислению на места государственного (регионального) заказа, но имеет достаточный конкурсный балл по определенному заявлению и не получил рекомендацию только в результате применения квалификационного минимума бюджетных мест, ему автоматически предлагают на выбор предоставление рекомендации в зачисление на места государственного (регионального) заказа по этой же специальности (специализацией, предметной специальностью) в других учреждениях высшего образования, в которых проходной балл меньше, таким же или большим в пределах 5 баллов по сравнению с предварительно выбранным заведением.

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Публикация рейтингового списка и зачисление на обучение

После указанной автоматической корректировки сформируется конечный рейтинговый список по каждой специальности в высших учебных заведениях, который обнародуют не позднее 5 августа 2023 года.

Поэтому 5 августа абитуриенты с наивысшими баллами получат право поступления на бюджет только на одно из пяти конкурсных предложений с наивысшим приоритетом и будут время до 18:00 8 августа выполнить требования к зачислению в тех ЗВО, где они рекомендованы к зачислению.

Абитуриенты, которые по каким-либо причинам до 18:00 8 августа не выполнят требования к зачислению, теряют право на зачисление (перевод) на бюджет в этом году. При этом они будут сохранять право поступления по контрактной форме обучения на любую специальность, на которую они подавали заявление.

Рекомендация на бюджет для поступающего, не выполнившего требования для зачисления по государственному заказу (не подал оригиналы документов в определенные сроки) аннулируется, а его место предоставляется другому поступающему по правилам перевода на вакантные места госзаказа, определенные в разделе XII Порядка приема на обучение для получения высшего образования.

Зачисление поступающих в бюджет производится не позднее 10 августа 2023 года.

После зачисления абитуриентов в бюджет начинается зачисление на контракт, который будет происходить на основании либо НМТ, либо творческого конкурса в вузе, либо на основании рассмотрения мотивационных писем или индивидуального собеседования в зависимости от специальности и в пределах лицензионного объема специальности.

Перевод на вакантные бюджетные места лиц, зачисленных на обучение по контракту, происходит не позднее 18 августа 2023 года.

Предоставление рекомендаций к зачислению и обнародованию списка рекомендованных для поступающих, вступающих по контракту на открытые да фиксированные (закрытые) конкурсные предложения осуществляется не ранее 9 августа 2023 года.

Зачисление на обучение поступающих благодаря целевым льготным государственным кредитам и по контракту производится не позднее 30 августа 2023 года.