Каковы сроки зачисления магистров на бюджет и контракт

В Украине продолжается вступительная кампания в магистратуру 2023. Абитуриенты должны сдать единый вступительный экзамен, или единый вступительный экзамен и единственное профессиональное вступительное испытание, или профессиональный экзамен или собеседование в ЗВО.

Что должны знать поступающие о зачислении на бюджетную и контрактную форму обучения, читайте дальше.

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Сроки зачисления магистров на бюджет

Рекомендации для зачисления на бюджет предоставляются не позднее 26 августа.

Требования к зачислению (представления оригиналов документов) следует выполнить до 18:00 29 августа.

Приказ о зачислении на бюджет издают 31 августа. Перевод на вакантные бюджетные места и на места целевых льготных государственных кредитов лиц, зачисленных на обучение на контракт, осуществляют не позднее 8 сентября.

Регистрация и работа электронных кабинетов абитуриентов заканчивается 30 ноября.

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Сроки зачисления магистров на контракт

Предоставление рекомендаций к зачислению и обнародованию списка рекомендованных для поступающих, которые поступают на места за счет физических и/или юридических лиц на открытые и фиксированные конкурсные предложения, осуществляется не ранее 30 августа.

Зачисление поступающих на обучение за средства физических и/или юридических лиц происходит не позднее 30 сентября.

Для поступления в магистратуру на контракт на основе степени бакалавра вузы могут устанавливать дополнительные сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение в пределах 1 июля – 30 ноября. При этом используют результаты единого вступительного экзамена или единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания или результаты профессионального экзамена, сданного в ЗВО.

Вузы в своих Правилах приема могут предусматривать зачисление поступающих в магистратуру на контракт на основе степени магистра (образовательно-квалификационного уровня специалиста) в несколько этапов при условии зачисления таких поступающих до 30 ноября 2023 года.