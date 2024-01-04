Вступление в магистратуру: где искать демоверсию онлайн-теста
Источник:Osvita.ua
Поступающие в магистратуру в 2024 году могут выполнить задание демонстрационного теста общей учебной компетентности. Он является частью единого вступительного экзамена в магистратуру.
Результаты этого теста будут необходимы в 2024 году для поступления в магистратуру на все специальности. Где искать тест читайте дальше.
Смотрите также В Минобразования рассказали об основных изменениях вступительной кампании – 2024
Где искать демоверсию теста для поступления в магистратуру
Тест общей учебной компетентности содержит 33 задания. Каждое оценивается в 1 балл.
Для выполнения всех заданий теста предусмотрено 75 минут.
Онлайн-формат выполнения заданий теста поможет поступающим не только ознакомиться со структурой, типами заданий и правильными ответами, но и позволит научиться правильно распределять время на выполнение заданий теста.Обратите внимание! Демоверсию теста можно найти по этой ссылке.
Заметим, что в 2023 году, чтобы стать магистрантами, абитуриенты сдавали единый вступительный экзамен или единый вступительный экзамен и единственное профессиональное вступительное испытание, профессиональное экзамен или собеседование в ЗВО.
Напомним, что на сегодняшний день Минобразования Украины активно готовится к вступительной кампании 2024 года. В частности, в МОН сообщили об основных изменениях для поступления на бакалавриат. Об этом читайте по ссылке.