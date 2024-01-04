Результаты этого теста будут необходимы в 2024 году для поступления в магистратуру на все специальности. Где искать тест читайте дальше.

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Где искать демоверсию теста для поступления в магистратуру

Тест общей учебной компетентности содержит 33 задания. Каждое оценивается в 1 балл.

Для выполнения всех заданий теста предусмотрено 75 минут.

Онлайн-формат выполнения заданий теста поможет поступающим не только ознакомиться со структурой, типами заданий и правильными ответами, но и позволит научиться правильно распределять время на выполнение заданий теста.

Заметим, что в 2023 году, чтобы стать магистрантами, абитуриенты сдавали единый вступительный экзамен или единый вступительный экзамен и единственное профессиональное вступительное испытание, профессиональное экзамен или собеседование в ЗВО.

Напомним, что на сегодняшний день Минобразования Украины активно готовится к вступительной кампании 2024 года. В частности, в МОН сообщили об основных изменениях для поступления на бакалавриат. Об этом читайте по ссылке.