ВНО на магистратуру: МОН обнародовало, какими будут задачи на едином профессиональном испытании

Для поступления на магистратуру по некоторым специальностям студентам нужно будет сдать единое профессиональное вступительное испытание (ЕФОВ). В МОН уже раскрыли характеристики экзамена, чтобы поступающие могли лучше подготовиться.

Уже многие выпускники бакалаврата будут сдавать экзамены, чтобы продолжить обучение на магистратуре. Для обучения по некоторым специальностям нужно будет сдать независимое оценивание.

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Для поступления на какие специальности нужно составить ЕФОВ

Социальные и поведенческие науки

Журналистика

Управление и администрирование

Право

Публичное управление и администрирование

Международные отношения

Как будет выглядеть тест

Как сообщили в МОН, тест по поступлению на магистратуру будет содержать 140 задач. Все предметы не будут выделены на тематические блоки. Исключением является только тест для направления "Право и международное право": здесь будет распределение задач по отраслям права.

Что касается задач, то все они будут одного типа: один правильный ответ из четырех вариантов. Только в тесте "Учет и финансы" будет 14 задач с открытой формой ответа. Сложных математических расчетов они не будут предусматривать.

За каждый правильный ответ участник тестирования получит 1 балл, максимальный балл за экзамен – 140. На выполнение всех 140 заданий будет отведено 180 минут.

Регистрация

Регистрация студентов на ЕФОВ еще продолжается, проводят ее приемные комиссии университетов. Зарегистрироваться на экзамен можно как очно, так и дистанционно. Регистрация завершится 31 мая.