Уже многие выпускники бакалаврата будут сдавать экзамены, чтобы продолжить обучение на магистратуре. Для обучения по некоторым специальностям нужно будет сдать независимое оценивание.

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Для поступления на какие специальности нужно составить ЕФОВ

Социальные и поведенческие науки

Журналистика

Управление и администрирование

Право

Публичное управление и администрирование

Международные отношения

Как будет выглядеть тест

Как сообщили в МОН, тест по поступлению на магистратуру будет содержать 140 задач. Все предметы не будут выделены на тематические блоки. Исключением является только тест для направления "Право и международное право": здесь будет распределение задач по отраслям права.

Что касается задач, то все они будут одного типа: один правильный ответ из четырех вариантов. Только в тесте "Учет и финансы" будет 14 задач с открытой формой ответа. Сложных математических расчетов они не будут предусматривать.

За каждый правильный ответ участник тестирования получит 1 балл, максимальный балл за экзамен – 140. На выполнение всех 140 заданий будет отведено 180 минут.

Регистрация

Регистрация студентов на ЕФОВ еще продолжается, проводят ее приемные комиссии университетов. Зарегистрироваться на экзамен можно как очно, так и дистанционно. Регистрация завершится 31 мая.