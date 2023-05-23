Вже багато випускників бакалаврату складатимуть іспити, аби продовжити навчання на магістратурі. Для навчання на деяких спеціальностях потрібно буде здати незалежне оцінювання.
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Для вступу на які спеціальності потрібно скласти ЄФВВ
- Соціальні та поведінкові науки
- Журналістика
- Управління та адміністрування
- Право
- Публічне управління та адміністрування
- Міжнародні відносини
Як виглядатиме тест
Як повідомили у МОН, тест для вступу на магістратуру буде містити 140 завдань. Усі предмети не матимуть виокремлення на тематичні блоки. Виключенням є лише тест для напрямку "Право та міжнародне право": тут буде розподіл завдань по галузях права.
Що стосується завдань, то всі вони будуть одного типу: одна правильна відповідь з чотирьох варіантів. Лише в тесті "Облік та фінанси" буде 14 завдань з відкритою формою відповіді. Складних математичних розрахунків вони не передбачатимуть.
За кожну правильну відповідь учасник тестування отримає 1 бал, максимальний бал за іспит – 140. На виконання усіх 140 завдань буде відведено 180 хвилин.
Реєстрація
Реєстрація студентів на ЄФВВ ще триває, проводять її приймальні комісії університетів. Зареєструватися на іспит можна як очно, так і дистанційно. Реєстрація завершиться 31 травня.