Вступление в магистратуру в 2024 году: какие новации ожидают абитуриентов

Недавно Минобразования Украины обнародовало проект Порядка приема в заведения высшего образования в 2024 году. Документ сейчас находится в стадии обсуждения.

Отдельные положения этого Порядка еще могут изменить. Однако предлагаем нынешним поступающим в магистратуру рассмотреть основные положения.

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Как будет происходить поступление в магистратуру в 2024 году

Поступить в магистратуру в 2024 году могут абитуриенты, имеющие диплом бакалавра или магистра.

На специальности медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления прием осуществляют на основе полного общего среднего образования или степени профессионального младшего бакалавра или младшего бакалавра по соответствующей специальности.

В МОН планируют, что абитуриент может поступить в магистратуру на основе степени бакалавра или магистра, полученного по другой специальности. Но если успешно сдаст вступительные экзамены.

Если у вас уже есть диплом магистра и учились на бюджете, можете поступать в магистратуру только на контрактную форму.

Вступление в магистратуру в 2024 году запланировано провести по результатам единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕФОВ) 2023 или 2024 и рассмотрения мотивационных писем.

Единственный вступительный экзамен состоит из двух частей: тест по иностранному языку и тест по общей учебной компетентности.

Единственное профессиональное вступительное испытание будет предусматривать сдачу предметного теста в соответствии с действующими программами.

Чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе, участник ЕВИ должен преодолеть пороговый балл: набрать 5 тестовых баллов. Эта норма касается и теста по иностранному языку, и теста общей учебной компетентности.

"Порог" единственного профессионального вступительного испытания составит 35 тестовых баллов.

Некоторые категории абитуриентов смогут поступить в магистратуру по результатам собеседования.

Как регистрировать электронные кабинеты

Для подачи заявлений в электронной форме поступающий должен зарегистрировать личный электронный кабинет.

Регистрация загрузки документов должна стартовать 1 июля.

Документ о предыдущем образовании должен быть внесен в регистрацию первого заявления поступающего на соответствующей основе поступления.

Для оказания помощи поступающим по работе с электронными кабинетами в вузах будут действовать консультационные центры.

Электронные кабинеты абитуриентов, предварительно, будут работать до 31 октября.

Как подавать заявления

Заявление о вступлении абитуриент будет заполнять в режиме онлайн.

В заявлении нужно будет указать уровень высшего образования, основу поступления, конкурсное предложение с указанием образовательной программы (специальности, предметной специальности, специализации, нескольких образовательных программ в рамках специальности), форму получения высшего образования и информацию о себе.

Для заявлений на бюджет абитуриент должен определить приоритетность.

В общей сложности можно подать максимум пятнадцать заявлений, из них максимум пять – на бюджетные места.

Как будет проходить конкурсный отбор

Конкурсный отбор запланировали провести по результатам ЕВИ и ЕФОВ, или профессионального экзамена и собеседования, а также рассмотрения мотивационных писем.

На специальности областей знаний "Образование/Педагогика" (кроме специальности "Физическая культура и спорт"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Управление и администрирование", "Право", "Информационные технологии", "Сфера обслуживания" , "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения" нужно будет представить результаты:

ЕВИ 2023 или 2024 года и единственный государственный квалификационный экзамен (ЕДКИ) по специальности "Кибербезопасность" 2024 года (только для поступающих на специальность "Кибербезопасность и защита информации", которые сдавали соответствующий ЕГКИ 2024);

ЕВИ 2023 или 2024 года и ЕФОВ 2024 года (кроме поступающих на специальность "Кибербезопасность и защита информации", которые составляли соответствующий ЕГКИ 2024).

Для поступления на другие специальности будут использованы результаты ЕВИ 2023 или 2024 и профессионального экзамена.

Какие специальные условия поступления

Специальные условия – это участие в конкурсном отборе по результатам собеседования по иностранному языку вместо ЕВИ или профессионального экзамена вместо ЕФОВ.

Специальными условиями поступления на обучение для получения степени магистра на бюджете являются перевод на вакантные места бюджета или регионального заказа лиц, которые зачислены на контракт и имеют право на такой перевод.

В частности, поступать по результатам собеседования по иностранному языку вместо ЕВИ и/или профессионального экзамена вместо ЕФОВ будут иметь возможность:

лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий;

лица, которым по решению регламентной комиссии при региональном центре оценивания качества образования отказали в регистрации для участия в ЕВИ, ЕФОВ из-за невозможности создания особых условий;

лица с инвалидностью или дети с инвалидностью, которые в 2024 году не принимали участия в основных и дополнительных сессиях ЕВИ, ЕФОВ из-за наличия заболевания или патологического состояния, указанного в Перечне заболеваний и патологических состояний, которые могут быть препятствием для прохождения ВНО;

военнослужащие, полицейские, спасатели, лица рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы при поступлении на контракт в высшие военные учебные заведения, ЗВО со специфическими условиями обучения и военных учебных подразделений высшего образования.

Специальными условиями вступления смогут воспользоваться:

дети погибших (умерших) лиц, определенных в части первой статьи 101 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", лица из их числа;

дети погибших (умерших) лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

лица, один из родителей которых погиб или умер в результате ранений, увечий, контузии или других повреждений здоровья, полученных при участии в Революции Достоинства;

лица, один из родителей которых является участником боевых действий на территории других государств, погибший (пропал без вести) или умер в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время военных действий и конфликтов на территории других государств, а также вследствие заболевания, связанного с пребыванием на территории других государств в ходе этих действий и конфликтов;

лица, у которых один из родителей (усыновителей) был военнослужащим, погибшим или признанным судом безвестно отсутствующим лицом при исполнении им обязанностей военной службы;

лица, у которых один из родителей (усыновителей) был полицейским, погибшим или признанным судом безвестно отсутствующим лицом при исполнении им служебных обязанностей, в течение трех лет после получения соответствующего общего среднего образования (для поступления на основе ПЗСО или НРК5).

Как продлится расчет конкурсного балла

Для конкурсного отбора в магистратуру запланировали использовать следующую формулу:

Конкурсный балл (КБ) = 0,2×П1+0,2×П2+0,6×П3,

где:

П1 – оценка теста общей обучающей компетентности ЕВИ;

П2 – оценка теста по иностранному языку ЕВИ;

П3 – оценка ЕФОВ (ЕДКИ) или оценка профессионального экзамена в предусмотренных Порядком случаях.

Оценка собеседования по иностранному языку вместо обоих компонентов будет учитываться в конкурсном балле с коэффициентом 0,4.

В других случаях конкурсный балл будет исчисляться как сумма баллов за вступительные экзамены и другие показатели конкурсного отбора.

Что известно о сроках вступления

Сроки регистрации заявлений на участие в ЕВИ и ЕФОВ и проведение этих тестов определит Украинский центр оценки качества образования.

Регистрация заявлений на участие в собеседовании вместо ЕВИ, профессиональном экзамене, профессиональном экзамене вместо ЕФОВ планируют начать 1 июля и закончить в день, предшествующий последнему дню завершения проведения соответствующих вступительных испытаний.

Собеседования вместо ЕВИ, профессиональные экзамены, профессиональные экзамены вместо ЕФОВ запланированы на 17 – 28 июля.

Регистрация заявлений поступающих для участия в конкурсном отборе состоится 31 июля – 14 августа.

Профессиональный экзамен для лиц, участвующих в конкурсном отборе исключительно на контракт, будет проходить в течение 31 июля – 10 августа.

Формирование рейтинговых списков поступающих, предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных на бюджет должно завершиться 19 августа.

Поступившие рекомендации на бюджет должны выполнить требования к зачислению до 22 августа.

Зачисление на бюджет будет проводиться 23 августа, на контракт – не позднее 30 сентября.

Перевод на вакантные бюджетные места лиц, зачисленных на обучение по контракту, состоится не позднее 31 августа.

Предоставление рекомендаций к зачислению и обнародованию списка рекомендованных для поступающих, которые вступают на контракт на открытые и фиксированные конкурсные предложения, будет осуществляться не ранее 23 августа.

Как будет происходить дополнительное вступление

ВУЗы в своих Правилах приема смогут предусматривать дополнительные сроки регистрации заявлений на участие в собеседовании вместо ЕВИ, профессиональном экзамене, профессиональном экзамене вместо ЕФВВ в случае проведения очередных сессий регистрации заявлений поступающих на контракт.

При этом завершение регистрации заявлений на участие в собеседовании вместо ЕВИ, профессиональном экзамене, профессиональном экзамене вместо ЕФОВ происходит не позднее 18:00 дня, предшествующего последнему дню завершения проведения соответствующих вступительных испытаний.