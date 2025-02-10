За должность ректора ЛНУ имени Ивана Франко поборются девять кандидатов

Львовский национальный университет имени Ивана Франко также, как и Львовская политехника, получит в этом году нового ректора. Выборы в вузе состоятся 22 апреля.

За должность ректора поборются девять кандидатов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Кто является кандидатом на должность ректора ЛНУ

Министерство образования и науки Украины зарегистрировало девять кандидатов на должность ректора Львовского университета имени Ивана Франко. Действующий глава вуза Владимир Мельник на должность не претендует.

Зато среди кандидатов – 50-летний профессор и доктор юридических наук Владимир Бурдин. Он с 2015 года возглавляет юридический факультет университета и является специалистом по уголовному праву.



Владимир Бурдин / Фото пресс-центра Львовского университета

Еще одним кандидатом является 51-летний доктор филологических наук, профессор кафедры украинской фольклористики Ярослав Гарасим. ZAXID.NET в сентябре 2023 года подробно рассказывал о конфликте Гарасима с руководством университета. Тогда комиссия по вопросам этики и профессиональной деятельности Ученого совета ЛНУ обвиняла его в "аморальном поведении" из-за комментариев в Facebook о "акад(н)емическом сообществе", которое выбрало ректором "Волдеморта". Кроме этого, факультет журналистики ЛНУ обвинил местную газету в "заказном и бездоказательном интервью" с профессором Гарасимом.



Ярослав Гарасим / Фото пресс-центра Львовского университета

Среди кандидатов – и 66-летний доктор химических наук, профессор и проректор по научной работе Роман Гладышевский. Ученый исследует кристаллохимию. В 2018 году Львовский городской совет предоставил семье Гладышевского звание "Благородной львовской семьи".



Роман Гладышевский / Фото Львовского университета

Кандидатуру 59-летнего доктора исторических наук и профессора Владимира Качмара выдвинул профсоюз ЛНУ. С 2019 года Качмар находится в должности проректора по научно-педагогической работе и социальным вопросам.



Владимир Качмар / Фото Facebook

Претендует на должность также 52-летний кандидат физико-математических наук и доцент Виталий Кухарский. С 2014 года он является проректором по научно-педагогической работе и информатизации.



Виталий Кухарский / Фото пресс-центра Львовского университета

Единственной женщиной среди всех кандидатов является 38-летняя доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры общей педагогики и педагогики Ольга Осередчук. Ее научными интересами являются качество высшего образования и совершенствование преподавательского мастерства. С 2019 года до 2024 года Осередчук возглавляла Центр маркетинга и развития университета.



Ольга Осередчук / Фото Facebook

Среди кандидатов – и 43-летний доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой учета и аудита Юрий Раделицкий. В 2020 году его избрали депутатом Львовского областного совета от партии "За будущее", но сейчас он является беспартийным. Раделицкий возглавляет в ЛОР комиссию по вопросам деятельности агропромышленного комплекса, предпринимательства и инвестиций.



Юрий Раделицкий / Фото Instagram

Также возглавить университет хочет кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Олег Столярский. Его научными интересами являются международное публичное право, частное, уголовное, финансовое и авиационное право.



Олег Столярский / Фото Львовского университета

В обновленном списке кандидатов на должность ректора ЛНУ оказался и профессор и доктор юридических наук 62-летний Андрей Бойко, который с 2003 по 2015 годы был деканом юридического факультета. Также он является профессором Киево-Могилянской академии. Минобразования отдельно зарегистрировало Андрея Бойко.

В марте 2024 года ZAXID.NET рассказывал, что Андрей Бойко также зарегистрировал кандидатуру на должность судьи Конституционного Суда. Члены совещательной группы экспертов спрашивали Бойко о том, как он заработал капитал в начале 90-х годов, за который он приобрел недвижимость и авто. По словам Бойко, в начале 90-х он создал юридическую фирму, которая вела очень успешную деятельность. Однако он не предоставил никаких документов, которые бы подтвердили эти слова. Впоследствии Андрей Бойко прекратил участие в конкурсе по собственному желанию.



Андрей Бойко / Фото Конституционного Суда Украины

Напомним, что с 2014 года ректором Львовского университета имени Ивана Франко является 72-летний Владимир Мельник. Его переизбирали на выборах 2019 года. Согласно действующему законодательству он больше не может возглавлять вуз (один и тот же человек не может занимать должность ректора более чем два срока по пять лет).