Объявили результаты первого тура выборов ректора Львовской политехники

12 марта в Национальном университете "Львовская политехника" состоялись выборы ректора. Двое кандидатов вышли во второй тур.

Он состоится через неделю. Результаты первого тура выборов публикует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу вуза.

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Какие результаты первого тура выборов ректора Львовской политехники

На заседании организационного комитета по проведению выборов 13 марта утвердили результаты голосования.

Результаты голосования следующие:

Березко Александр Леонидович – 145 (3,53%);

Блихарский Зиновий Ярославович – 760 (18,50%);

Подольчак Назар Юрьевич – 762 (18,54%);

Рашкевич Юрий Михайлович – 654 (15,92 %);

Симак Дмитрий Михайлович – 49 (1,19 %);

Шаховская Наталья Богдановна – 1119 (27,23 %);

не поддерживаю ни одного кандидата – 45 (1,1 %);

недействительные бюллетени – 17 (0,41 %).

Поэтому за победу во втором туре поборются Наталья Шаховская и Назарий Подольчак. Второй тур запланировали на 19 марта 2025 года.



Результаты первого тура выборов ректора во Львовской политехнике / фото вуза

Что известно о кандидатах на должность ректора Политехники

Шаховская Наталья Богдановна – 46-летняя доктор технических наук, основательница кафедры систем искусственного интеллекта и директор Института компьютерных наук и информационных технологий. Также работает гостевым профессором в учреждениях высшего образования Польши. Наталья Шаховская входит в топ самых цитируемых ученых мира. Вместе с Назаром Подольчаком является соучредителями ОО Tech Start Up School. На выборах 2015 года баллотировалась в городской совет от "Самопомощи".



Наталья Шаховская / фото из Facebook

Подольчак Назар Юрьевич – 47-летний доктор экономических наук, профессор, заведующий созданной им кафедры административного и финансового менеджмента Института администрирования, государственного управления и профессионального развития Львовской политехники. Возглавляет Tech StartUp School и Научный парк Львовской политехники SID CITY. Стажировался в Великобритании, США, Польше. Второе образование – международное право в ЛНУ имени Франко.



Назар Подольчак / фото с Facebook

Напомним, что действующий ректор – 79-летний Юрий Бобало – занимает эту должность с 2007 года. На еще один срок баллотироваться ему запрещает законодательство.