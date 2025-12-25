В Украине состоится около 60 выборов ректоров вузов, – МОН

В 2025 – 2026 годах в Украине состоится около 60 выборов ректоров высших учебных заведений. А реорганизация вузов не станет лазейкой для "обнуления" сроков для их руководителей.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью "Интерфакс-Украина", информирует 24 Канал. Он также отметил, что модернизация сети вузов важна, чтобы сделать ее эффективной и качественной.

Что известно о выборах ректоров?

Чиновник рассказал, что с сентября 2025 года по июль 2026 года в Украине завершаются или уже завершились контракты у около 60 ректоров университетов. Задача МОН при этом – удержать коллективы, сообщества и обеспечить честные выборы, чтобы обновить управление ЗВО.

Для обеспечения высоких показателей роста университета надо на каком-то этапе менять руководителя. Это корпоративное управленческое правило доказывает, что через 5, особенно 10 лет, ты уже не видишь тех вызовов, которые стоят перед институтом, где ты являешься руководителем. То есть в 2025 – 2026 годах состоится ориентировочно 60 выборов,

– сообщил заместитель Лисового.

И добавил, что МОН не будет поддерживать ситуации, если ректоры в случае реорганизации вузов захотят воспользоваться лазейкой для "обнуления" сроков.

Точно могу сказать, что у нас таких случаев, чтобы использовать реорганизации под третий срок, или попытки где-то еще остаться на пятилетку для ректоров, которые на это права не имеют, не будет,

– акцентировал заместитель министра.

Как продолжается модернизация сети вузов?