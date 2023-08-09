Как выбрать лучшую школу для первоклассника: важные нюансы, на которые следует обратить внимание

Первый класс – это особый период, запоминающийся на всю жизнь как этап, когда в жизни появился мощный импульс к обучению и развитию. Именно в это время у ребенка открывается личный потенциал, который важно развить на максимум.

Все это хорошо осознают родители. Однако сами дети, которые собираются в первый класс, испытывают легкое волнение. Шаг к новым друзьям, знаниям и открытиям, о которых взрослые так много говорят, кажется для будущих школьников чем-то неизведанным, отмечает 24 Канал.

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Чтобы превратить эту неизведанность в интересное приключение, родители должны максимально ответственно подойти к подготовке к обучению. Прежде всего, важно позаботиться, чтобы на первых этапах образовательный процесс состоял из небольших побед и формировал уверенность малышей в своих силах. Кроме того, ребенок должен получать много внимания от педагога и фидбек о своей работе, иначе впоследствии у него сформируются застенчивость и заниженная самооценка, которые в будущем способны стать большой преградой на жизненном пути.

Задачи в школе должны быть интересными и интерактивными / Фото Optima School

Через классические среднеобразовательные школы прошли многие поколения, но возможность реализовать свой потенциал получили далеко не все. Более того, общие результаты ВНО/НМТ ежегодно показывают негативную динамику, которая является довольно тревожным звоночком.

Большое количество учащихся в классе, внимание педагога только к отдельным питомцам, не всегда дружеский коллектив и другие факторы могут "подкосить" потенциал любого ребенка. Чтобы избежать этого – нужно учиться там, где главной ценностью и задачей персонала является всестороннее развитие ученика.

Первая и самая большая дистанционная школа Украины "Оптима" принимает заявки в 1 класс

"Оптима" – это дистанционная школа, которая имеет все соответствующие лицензии и предоставляет документы по образованию государственного образца. Репутацию заведения и квалификацию педагогов уже проверили десятки тысяч учащихся со всей Украины.

Квалифицированные педагоги помогают каждому ребенку раскрыть свой потенциал, а авторские учебные материалы гарантируют, что школьники получают только качественные и современные знания.

Учителя уделяют внимание каждому ученику / Фото Optima School

Можно также не беспокоиться, что "что-нибудь случится" и ребенок пропустит уроки: мощная техническая поддержка и система, способная выдерживать нагрузку у 500 тысяч уникальных пользователей, не дадут посторонним факторам повлиять на учебный процесс.

Как будет проходить 1-й класс в "Оптиме"

Уже с первого класса в дистанционной школе ваш ребенок почувствует удовольствие от учебного процесса. Уроки в виде познавательных ярких мультфильмов, образовательные игры, олимпиады и групповые проекты мотивируют его к новым знаниям и любознательности по всему, что его окружает.

Обучение в "Оптиме" проходит по уникальной программе / Фото Optima School

Программа обучения в Оптиме авторская и направлена на максимальное развитие ребенка, поэтому без проблем получила рекомендации Министерства образования и точно соответствует духу и ценностям Новой украинской школы (НУШ).

Большое количество интерактивных задач

Остаться наедине с горой задач – страшный сон любого школьника, особенно когда речь идет о младших классах. В "Оптиме" ребенку не придется переживать подобный опыт.

У школьников будут ежедневные консультации и постоянный доступ к чату с учителями. К тому же, на связи будет классный руководитель, который поможет решить любые вопросы. Так, опытная команда делает все, чтобы ребенок качественно усвоил материал.

Детей поощряют обучаться интерактивным методам / Фото Optima School

Какая стоимость обучения в "Оптиме"

Специально для первоклассников "Оптима" предлагает скидки на обучение:

пакет "Экстерн" – 1 500 гривен в месяц;

пакет "Ученик" – 3 150 гривен в месяц.

Учиться можно из любой точки мира, все уроки доступны 24/7. Если ребенок получает знания за границей, то можно создать индивидуальный график и совмещать два образования.

Также есть возможность воспользоваться следующими дополнительными услугами:

онлайн-класс – дети всегда находятся на попечении учителя,

тьютор – специалист, который научит ребенка получать знания эффективно;

программа "Интеллект Украины" – для тех, кому не подходит НУШ.

Первый класс – особенный. "Оптима" станет тем местом, где дети полюбят обучение и смогут развивать свой интерес к новым знаниям.