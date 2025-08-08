Является ли выезд поступающих за границу массовым: ответ МОН
- МОН Украины заявляет, что выезд старшеклассников за границу не является массовым, а количество поступающих уменьшилось на 3-5% из-за демографических факторов.
- Чиновник отметил, что тенденция выезда и возвращения старшеклассников существует, а шансы зарубежных университетов привлечь украинских выпускников уменьшаются.
В Украине нередко наблюдается явление выезда старшеклассников за границу. Причем как парней, так и девушек.
В Министерстве образования и науки Украины заявляют, что разговоры о массовом выезде украинских абитуриентов за границу является преувеличенным. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого.
Выезжают ли абитуриенты массово за границу?
Чиновник заявил: если сравнивать с 2024 годом, в этом году имеем меньшее количество поступающих в целом по стране – где-то на 3 – 5%. Точные цифры должны обнародовать после зачисления абитуриентов. Однако в МОН говорят, что соответствующая цифра больше соответствует демографическим показателям (меньше детей родилось 17 лет назад, чем 18 лет назад), а не вызвана полномасштабной войной.
Конечно, детей родители вывозят – это неоспоримый факт. Но имеем четкую тенденцию возвращения: в 16 – 17 – выезжают, в 18 – 19 – возвращаются, прожив в ЕС 1 – 2 года,
– заявил Винницкий.
И добавил, что, учитывая то, что в этом году все поступающие в один день знают результаты поступления (по всем формам и во все ЗВО), шансы зарубежных университетов, которые "охотятся" на лучших украинских выпускников, значительно уменьшаются.
- Ранее в МОН рассказали, что немало молодежи, студентов, учеников, которые завершают школу, выезжают за границу. Среди них довольно значительный процент составляют победители олимпиад. Таких – более половины.