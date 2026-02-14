Глава МОН рассказал, выезжают ли массово старшеклассники за границу
- Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что нет аномальных изменений по выезда старшеклассников за границу, хотя тенденция сохраняется.
- МОН планирует усилить коммуникацию с молодежью и демонстрировать преимущества жизни в Украине.
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, выезжают ли сейчас массово старшеклассники за границу. При этом призвал не драматизировать.
Такое заявление он сделал в эфире программы "Рандеву". И рассказал, что государство планирует бороться за нашу молодежь, чтобы она оставалась в Украине.
Что говорит министр о выезде учеников за границу?
Министр ответил на вопрос журналистки о том, что в некоторых школах на западе Украины, в частности на Закарпатье, в выпускных классах почти не осталось мальчиков. Заявил, что статистика не подтверждает "аномальных" изменений, если сравнить с прошлыми годами.
Мы не видим каких-то аномалий с точки зрения того, что было до определенных решений и стало после. Тенденция выезда есть, она остается, но она не является чем-то абсолютно катастрофическим,
– уточнил он.
И добавил, что решение о выезде ребенка чаще всего принимают родители под влиянием естественного страха за жизнь сына или дочери. Лисовой назвал "стереотипным мифом" уверенность родителей в том, что обучение за рубежом автоматически гарантирует ребенку лучшее и безопасное будущее. Реальная ситуация адаптации часто значительно сложнее.
Лисовой также акцентировал, что идеологическая мотивация ребенка остаться в Украине формируется прежде всего в семье. Но образование также должно влиять на эту среду. Нынешняя Украина, по его мнению, пожинает последствия постсоветского воспитания, которое часто было формальным.
Как будут возвращать школьников из-за границы?
Чиновник также рассказал, что получил задание от главы правительства усилить коммуникацию с молодежью и продемонстрировать реальные преимущества жизни и работы в Украине. МОН планирует развернуть масштабную профориентационную работу.
По словам главы МОН, сегодня фиксируют значительный интерес молодежи, которая уже находится за рубежом, к возвращению. Однако вызовом являются факторы безопасности и энергетические факторы.
К слову, в ноябре 2025 года заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко прокомментировал РБК-Украина тему выезда за границу старшеклассников и ребят в возрасте 18 – 22 лет. Чиновник отметил, что в этом году (2025 года) по результатам вступительной кампании первокурсников больше чем в прошлом.
Что известно о выезде за границу 18 – 22 летних?
- В конце августа 2025 года правительство Украины официально разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте 18 – 22 года.
- В МОН заявляли, что в студенческой среде не наблюдают никаких аномалий после такого разрешения.
- В конце октября в Госпогранслужбе Украины отметили, что значительного влияния на пассажиропоток нет.
- Ранее издание The Telegraph опубликовало материал, в котором говорилось о том, что по данным польских пограничников, с января до конца августа в Польшу въехало около 45,3 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
- В Германии количество украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые прибывают еженедельно, выросло с 19 до более 1 тысячи к середине сентября, а к октябрю – до 1400 – 1800 в неделю.