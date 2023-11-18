Выезд студентов за границу: в Минобразования рассказали, кто и на какой срок сможет покинуть Украину
Владимир Зеленский 17 ноября встретился со студентами. Они спросили его, не будет ли упрощенной процедуры для выезда за границу. Президент считает, что над этим должны поработать в Минобразования, а там уже поделились деталями.
В эфире телемарафона заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий подробнее рассказал о возможности выезда за границу студентов, информирует 24 Канал. Он отметил, что она будет для определенной возрастной категории и будет иметь ограниченный срок. В то же время заметим, что речь идет только о возможности, и она рассматривается. Окончательного решения еще нет.
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Кто и на сколько сможет выезжать
Так, в Минобразования раскрыли детали доверенности от Владимира Зеленского. В ведомстве уточнили, что речь идет о студентах в возрасте от 18 до 22 лет. И то разрешение на выезд будет только для обучения за пределами Украины.
Винницкий заметил, что рассматривается возможность односеместровой мобильности. Она позволит во время получения бакалавриата поучиться на протяжении одного семестра в европейском университете.
Тем более, что сейчас много возможностей от университетов наших партнеров, которые открыли свои двери украинским студентам и заинтересованы в том, чтобы наши студенты на один семестр поехали и поучились,
– отметил Винницкий.
То есть рассчитывать на выезд могут студенты-парни в возрасте от 18 до 22 лет. Но покинуть Украину они могут в рамках обмена студентами западных университетов с украинскими.
Что говорил Зеленский о выезде студентов
Президент начал с того, что необходимо избегать того, что может вызвать психологическое напряжение между военными на фронте, а также гражданскими. Следовательно, он поручил Минобразования найти справедливое решение.
Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, которые нужны Украине... Я считаю, что Министерство должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину,
– высказался он.
В то же время глава государства рассказал, как стимулировать молодежь возвращаться из-за границы. Он считает, что для этого важно создавать новые рабочие места с достойными условиями труда. Также необходимо обезопасить людей. По словам Зеленского, государство над этим работает.