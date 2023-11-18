Стипендии можно повысить за счет того, что не будут платить выехавшим за границу студентам. Об этом Михаил Винницкий сообщил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что заявил заместитель Лисового об отмене стипендий

Мы не должны платить стипендии тем студентам, которые за границей,

– четко выразился он.

Это сэкономит средства для тех, кто остался в Украине и будет развивать государство. Таким образом пополнится стипендиальный фонд. Молодые люди, которые уехали за границу, смогут продолжить учиться за свой счет.

Какая ситуация с финансированием высшего образования

Также Винницкий коснулся вопроса финансирования. По его словам, "государственный заказ" – это советская лексика времен плановой экономики. Правильнее сказать, что государство финансирует студента. Но специалистов некоторых специальностей государство будет действительно заказывать, например, медиков, педагогов, химиков, инженеров – там будет госзаказ.

Другим государство будет помогать реализоваться, частично оплачивая их обучение в соответствии с их способностями. Это касается юристов, экономистов, политологов, философов, менеджеров, и для этого внедрят гранты, которые помогут получить доступ к высшему образованию в сложное время.

Ранее Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть вопрос повышения стипендий. Министр образования Оксен Лисовый подтвердил, что МОН уже работает над этим.