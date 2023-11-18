Стипендії можна підвищити за рахунок того, що не будуть платити тим студентам, які виїхали за кордон. Про це Михайло Винницький повідомив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що заявив заступник Лісового про скасування стипендій

Ми не повинні платити стипендії тим студентам, які за кордоном,

– чітко висловився він.

Це зекономить кошти для тих, хто залишився в Україні та буде розбудовувати державу. Таким чином поповниться стипендіальний фонд. Молоді люди, які поїхали за кордон, можуть продовжити вчитися власним коштом.

Яка ситуація з фінансуванням вищої освіти

Також Винницький торкнувся питання фінансування. За його словами, "державне замовлення" – це радянська лексика часів планової економіки. Правильніше сказати, що держава фінансує студента. Але фахівців деяких спеціальностей держава справді замовлятиме, наприклад, медиків, педагогів, хіміки, інженери – там буде держзамовлення.

Іншим держава буде допомагати реалізуватися, частково оплачуючи їхнє навчання відповідно до їхніх здібностей. Це стосується юристів, економістів, політологів, філософів, менеджерів, і для цього впровадять гранти, які вможливлять доступ до вищої освіти у складний час.

Раніше Володимир Зеленський доручив уряду розглянути питання підвищення стипендій. Міністр освіти Оксен Лісовий підтвердив, що МОН уже працює над цим.