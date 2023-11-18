В эфире телемарафона заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий подробнее рассказал о возможности выезда за границу студентов, информирует 24 Канал. Он отметил, что она будет для определенной возрастной категории и будет иметь ограниченный срок. В то же время заметим, что речь идет только о возможности, и она рассматривается. Окончательного решения еще нет.

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Кто и на сколько сможет выезжать

Так, в Минобразования раскрыли детали доверенности от Владимира Зеленского. В ведомстве уточнили, что речь идет о студентах в возрасте от 18 до 22 лет. И то разрешение на выезд будет только для обучения за пределами Украины.

Винницкий заметил, что рассматривается возможность односеместровой мобильности. Она позволит во время получения бакалавриата поучиться на протяжении одного семестра в европейском университете.

Тем более, что сейчас много возможностей от университетов наших партнеров, которые открыли свои двери украинским студентам и заинтересованы в том, чтобы наши студенты на один семестр поехали и поучились,

– отметил Винницкий.

То есть рассчитывать на выезд могут студенты-парни в возрасте от 18 до 22 лет. Но покинуть Украину они могут в рамках обмена студентами западных университетов с украинскими.

Что говорил Зеленский о выезде студентов

Президент начал с того, что необходимо избегать того, что может вызвать психологическое напряжение между военными на фронте, а также гражданскими. Следовательно, он поручил Минобразования найти справедливое решение.

Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, которые нужны Украине... Я считаю, что Министерство должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину,

– высказался он.

В то же время глава государства рассказал, как стимулировать молодежь возвращаться из-за границы. Он считает, что для этого важно создавать новые рабочие места с достойными условиями труда. Также необходимо обезопасить людей. По словам Зеленского, государство над этим работает.