Сколько студентов в последнее время пытались выехать за границу с фейковыми документами

Ситуация с выездом украинских мужчин-студентов за границу на сегодняшний день до сих пор сложная. Студенты требуют от пограничников выпустить их на обучение. При этом пишут петиции и ссорятся, однако пересечь границу не могут.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона рассказал, что украинские пограничники действуют в рамках действующего законодательства. И подчеркнул: выезд всем студентам за границу запретили из-за мошенников и поддельных документов.

Важно Украинским студентам запретили выезжать учиться за границу: чем грозит и при чем здесь мошенники

Сколько поддельных документов обнаружили пограничники

По словам Демченко, в течение июля-августа пограничники обнаружили около 600 фальшивых документов у так называемых "студентов", которые таким образом хотели пересечь границу.

Также, добавил спикер Госпогранслужбы, обнаружили даже отдельные группы, которые продавали документы, якобы подтверждающие факт обучения за рубежом. Поэтому с 14 сентября высшее военное руководство Украины ограничило право выезда за границу даже тем студентам, которые учились в иностранных вузах до 24 февраля этого года.

Почему студенты выезжали на обучение за границу раньше

Не так давно студентов, которые поступили и учились за границей до 24 февраля, выпускали за пределы Украины. Демченко уточнил, что высшее военное руководство Украины предлагало предоставить возможность таким студентам продолжить обучение в иностранных вузах. Поэтому согласно этому предложению пограничники и выпускали вышеупомянутых студентов за границу. Однако на ситуацию оказали существенное влияние подделки документов и спекуляции.

Что говорят студенты

Студенты пытаются апеллировать, что не подлежат мобилизации, продолжил представитель Госпогранслужбы. Это действительно так, согласно закону о мобилизации. Однако закон о мобилизации – это одно, а закон о пересечении государственной границы – другое. Поэтому студенты не имеют права выезжать за границу, ведь мужчинам в возрасте 18 – 60 лет во время действия военного положения нельзя покидать пределы страны. Хотя есть определенный перечень с исключениями, однако студенты туда не входят.

Читайте Выезд студентов иностранных вузов за границу во время военного положения больше невозможен, – ГНСУ

Пока будет действовать запрет

Запрет будет действовать, пока в соответствующее постановление правительства №57 не внесут необходимые изменения. Так, нужно четко прописать критерии, согласно которым украинцы смогут выезжать на обучение за границу. Среди таких может быть возраст или другие критерии. Главное – чтобы не было никаких спекуляций.

Протесты и петиция не помогли

Студенты, которые еще надеялись учиться в иностранных вузах, устроили акцию протеста вблизи украинско-польской границы. Десятки молодых людей собрались возле пункта пропуска "Шегини". Некоторые из них штурмовали КПП почти 10 раз. Єти студенты поступили в вузы в Чехии, Англии, Нидерландов и т.д. Некоторые из них заплатили за обучение десятки тысяч долларов.

Какие преимущества у дистанционного образования: смотрите видео