Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону розповів, що українські прикордонники діють у межах чинного законодавства. І наголосив: виїзд усім студентам за кордон заборонили через шахраїв і підроблені документи.

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Скільки підроблених документів виявили прикордонники

За словами Демченка, протягом липня-серпня прикордонники виявили близько 600 фальшивих документів у так званих "студентів", які таким чином хотіли перетнути кордон.

Також, додав речник Держприкордонслужби, виявили навіть окремі групи, які продавали документи, що начебто підтверджують факт навчання за кордоном. Через це з 14 вересня вище військове керівництво України обмежило право виїзду за кордон навіть тим студентам, які вчилися в іноземних вишах до 24 лютого цього року.

Чому студенти виїжджали на навчання за кордон раніше

Не так давно студентів, які вступили і навчалися за кордоном до 24 лютого, випускали за межі України. Демченко уточнив, що вище військове керівництво України пропонувало надати можливість таким студентам продовжити навчання в іноземних вишах. Тож відповідно до цієї пропозиції прикордонники і випускали вищезгаданих студентів за кордон. Однак на ситуацію суттєво вплинули підробки документів і спекуляції.

Що кажуть студенти

Студенти намагаються апелювати, що не підлягають мобілізації, продовжив речник Держприкордонслужби. Це справді так відповідно до закону про мобілізацію. Однак закон про мобілізацію – це одне, а закон про перетин державного кордону – інше. Тому студенти не мають право виїжджати за кордон, адже чоловікам віком 18 – 60 років під час дії воєнного стану не можна покидати межі країни. Хоча і є визначений перелік з винятками, однак студенти туди не входять.

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Доки діятиме заборона

Заборона діятиме доти, доки у відповідну постанову уряду №57 не внесуть необхідні зміни. Так, треба чітко прописати критерії, відповідно до яких українці зможуть виїжджати на навчання за кордон. Серед таких може бути вік чи інші критерії. Головне – аби не було жодних спекуляцій.

Протести і петиція не допомогли

Студенти, які ще мали надію навчатися в іноземних вишах, влаштували акцію протесту поблизу українсько-польського кордону. Десятки молодих людей зібралися неподалік пункту пропуску "Шегині". Дехто з них штурмував КПП майже 10 разів. Так, ці студенти вступили до вишів у Чехії, Англії, Нідерландів тощо. Дехто з них заплатив за навчання десятки тисяч доларів.

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