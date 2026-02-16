Учителя и преподаватели могут выезжать за границу: в МОН назвали условия

Украинские преподаватели могут выехать за границу в целевые рабочие командировки. Но если эти командировки обоснованы.

Об этом министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил в интервью "Рандеву с Яниной Соколовой". И добавил, что это вопрос не к МОН, а к Министерству обороны.

Кто из педагогов может выезжать за границу?

Лисовой заявил: если у преподавателя есть учебная программа, семинар, летняя школа, конференция, он является добропорядочным и учебное заведение, в котором он работает, не поймали на том, что кто-то когда-то выехал и не вернулся – разрешение на пересечение границы предоставляют. При этом надо обращаться с соответствующим письмом.

Мужчины-преподаватели и мужчины-учителя сопровождают команды олимпийцев-школьников за границу. Сопровождают команды Малой академии на проектные конкурсы. Возвращаются обратно в страну, принимают в грантовых программах – краткосрочных. Долгосрочные – это не этично в отношении военных,

– заявил министр.

И добавил, что педагоги возвращаются обратно. МОН при этом мониторит ситуации, когда вузы направляют, например, студентов на академические обмены. В частности, если такие студенты не возвращаются обратно в Украину.

Это добропорядочность, это отбор, это качество работы со студентами и в вопросе воспитательного аспекта,

– уточнил чиновник.

Отметим, что Лисовой также комментировал вопрос выезда за границу старшеклассников. Он говорит, что в МОН не видят каких-то аномалий – как до, так и после разрешения на выезд за границу ребятам в возрасте 18 – 22 года. Тенденция выезда есть, по словам министра, но она не является чем-то абсолютно катастрофическим.

