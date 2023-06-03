Как сделать свой выпускной в школе незабываемым: креативные идеи

В 2023 году из-за полномасштабной войны местные власти и руководство школ могут самостоятельно решать, разрешать ли проведение выпускных. Все зависит от безопасности региона.

В Минобразования все же раньше отмечали, что отнимать праздник у детей нельзя. Как во время войны можно креативно провести выпускной в школе, читайте дальше.

Смотрите также Выпускные будут не везде: в МОН рассказали о последних звонках и вручении документов в школах

Креативные идеи для выпускного в школе

В этом году в некоторых областях Украины ученики и учителя не могут станцевать вживую вальс из-за угрозы российских обстрелов. В некоторых же городах или регионах дети прощаются со своей школой возле ее руин, ведь учебное заведение уничтожили россияне

Однако ученики и учителя организуют скромный праздник там, где разрешает ситуация безопасности. Как сделать его креативным – идеи читайте ниже.

Деньги на благотворительность

Выпускники могут отказаться от платьев и костюмов, а сэкономленные средства перечислялись на помощь детдомам или больницам.

Напиши характеристику

Вы можете написать характеристику своего одноклассника или одноклассницы. При этом не следует указывать имя и фамилию. Во время праздника ученики будут совместно угадывать, о ком говорится.

Письмо защитнику

Учитель может предложить написать мотивационное письмо украинскому военному по такому плану. В частности, вы поблагодарите Героя за защиту нашей Родины. Можете немного рассказать и о себе и своей школе.

Подарок защитникам

Вы также можете купить или сделать подарки для защитников. При этом написать пожелания со словами поддержки и передать в ближайший волонтерский пункт.

К теме Когда закончится учебный год 2022 – 2023 в школах разных городов Украины

Праздник со звездным гостем

В преддверии своего выпускного можно также написать пиар-менеджерам разных звезд и попросить о звездном обращении. Он запомнится надолго.

Почта времени

Интересной идеей будет написание послания себе в будущее. Через указанный промежуток времени вы, конечно, его прочтете. Письма можно бросать в ящик, который подготовит для этого учитель.

Круг благодарности

Ученики также могут записать креативное видео со словами благодарности родной школе.