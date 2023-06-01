Ученики продолжили получать образование в другой школе. Однако выпускной вальс пришли станцевать в родной.

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В Чернигове выпускники станцевали вальс во дворе разбомбленной школы

Выпускница девятого класса Анна Варсегова вспоминает: была в помещении, когда произошел авианалет на город и именно их школу. Девушка с родными скрылись в подвале. Когда спустя вышла посмотреть на школу, поняла, что помещение разрушено.

Это очень больно – каждый раз на школу смотреть, что она разрушена, мы здесь не можем больше сидеть на уроках, мы здесь не можем провести последний звонок.

– говорит девушка.