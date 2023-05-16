Так, местные власти в некоторых регионах прислушались к такой рекомендации МОН и изменили дату завершения обучения в школах. Когда закончится учебный год 2022 – 2023 в разных городах Украины, читайте в материале 24 Канала.
К теме В МОН рассказали, когда в школах Украины закончится учебный год 2022 – 2023
Когда закончится учебный год 2022 – 2023
Что говорят в Минобразования
В Украине четко установлены границы учебного года 2022 – 2023, уточнил во время брифинга заместитель главы МОН Андрей Витренко. По его словам, правительство еще в прошлом году определило, что этот учебный год продлится с 1 сентября 2022 по 30 июня 2023 года.
Все же местные власти, в зависимости от ситуации, могут изменить дату завершения обучения в школах своего региона.
- Киев и область
В Киеве школьники будут обучаться до 30 июня. Такую рекомендацию предоставило управление образования. День последнего звонка состоится 16 июня.
В Киевской области учебный год в большинстве школ закончится 31 мая. Так, 1 июня начнутся каникулы в 359 школах.
- Львов и область
Каждая школа во Львове самостоятельно решает, когда закончить учебный год. Также то, когда и праздновать ли последний звонок, сообщил руководитель управления образования ЛГС Андрей Закалюк. Общей даты окончания учебного года в городе нет. Часть учеников во Львове заканчивает обучение 4 июня, кто-то 7, а кто-то – 9.
Во Львовской области учебный год в разных общинах завершится в разное время – с 5 по 25 июня. А учеба в начальной школе закончится 20 июня.
- Одесса
В Одессе учеба в 2023 году в большинстве школ закончится 26 мая, сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.
- Винница
В Виннице учеба в школах предварительно должна продолжаться до 31 мая.
- Тернополь
В Тернопольской городской совет и сообщили, что учеба в школах в 2023 году закончится в конце мая. Последний звонок состоится в школах предварительно 1 и 2 июня. На летние каникулы ученики уйдут 5 июня.
- Франковск
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- Черниговщина
На Черниговщине школы могут самостоятельно принимать решение о дате окончания учебного года. Во всех общинах обучение должно совершиться до 12 июня.
- Ровно
Ученики в Ровно будут учиться ориентировочно до 3 июня. Однако школы также могут самостоятельно устанавливать дату окончания учебного года. Последние звонки состоятся в период с 29 мая по 2 июня. Праздничного шествия выпускников не будет.
- Житомир
Учебный 2022 – 2023 год в Житомире закончится 9 июня. Однако эта дата может быть изменена в случае чрезвычайных ситуаций.