Так, місцеві влади у певних регіонах дослухалися до такої рекомендації МОН та змінили дату завершення навчання у школах. Коли закінчиться навчальний рік 2022 – 2023 у різних містах України, читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми У МОН розповіли, коли у школах України закінчиться навчальний рік 2022 – 2023
Коли закінчиться навчальний рік 2022 – 2023
Що кажуть у Міносвіти
В Україні чітко встановлені межі навчального року 2022 – 2023, уточнив під час брифінгу заступник очільника МОН Андрій Вітренко. За його словами, уряд ще минулого року визначив, що цей навчальний рік триватиме з 1 вересня 2022 до 30 червня 2023 року.
Все ж місцева влада, залежно від безпекової ситуації, може змінити дату завершення навчання у школах свого регіону.
- Київ і область
У Києві школярі вчитимуться до 30 червня. Таку рекомендацію надало управління освіти. День останнього дзвоника відбудеться 16 червня.
На Київщині навчальний рік у більшості шкіл закінчиться 31 травня. Так, 1 червня розпочнуться канікули в 359 школах.
- Львів і область
Кожна школа у Львові самостійно вирішує, коли закінчити навчальний рік. Також те, коли і чи святкувати останній дзвоник, повідомив очільник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк. Загальної дати закінчення навчального року у місті немає. Частина учнів у Львові закінчує навчання 4 червня, хтось 7, а хтось – 9.
На Львівщині навчальний рік у різних громадах завершиться у різний час – з 5 по 25 червня. А навчання в початковій школі закінчиться 20 червня.
- Одеса
В Одесі навчання у 2023 році у більшості шкіл закінчиться 26 травня, повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.
- Вінниця
У Вінниці навчання у школах попередньо має тривати до 31 травня.
- Тернопіль
У Тернопільській міській раді повідомили, що навчання у школах у 2023 році закінчиться у кінці травня. Останній дзвоник відбудеться у школах попередньо 1 та 2 червня. На літні канікули учні підуть 5 червня.
- Франківськ
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- Чернігівщина
На Чернігівщині школи можуть самостійно ухвалювати рішення щодо дати закінчення навчального року. Загалом у всіх громадах навчання має звершитися до 12 червня.
- Рівне
Учні у Рівному навчатимуться орієнтовно до 3 червня. Однак школи також можуть самостійно встановлювати дату закінчення цього навчального року. Останні дзвоники відбудуться у період з 29 травня по 2 червня. Святкової ходи випускників не буде.
- Житомир
Навчальний 2022 – 2023 рік у Житомирі закінчиться 9 червня. Однак цю дату можуть змінити у разі надзвичайних ситуацій.