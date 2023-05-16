Так, місцеві влади у певних регіонах дослухалися до такої рекомендації МОН та змінили дату завершення навчання у школах. Коли закінчиться навчальний рік 2022 – 2023 у різних містах України, читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми У МОН розповіли, коли у школах України закінчиться навчальний рік 2022 – 2023

Коли закінчиться навчальний рік 2022 – 2023

Що кажуть у Міносвіти

В Україні чітко встановлені межі навчального року 2022 – 2023, уточнив під час брифінгу заступник очільника МОН Андрій Вітренко. За його словами, уряд ще минулого року визначив, що цей навчальний рік триватиме з 1 вересня 2022 до 30 червня 2023 року.

Все ж місцева влада, залежно від безпекової ситуації, може змінити дату завершення навчання у школах свого регіону.

Київ і область

У Києві школярі вчитимуться до 30 червня. Таку рекомендацію надало управління освіти. День останнього дзвоника відбудеться 16 червня.

На Київщині навчальний рік у більшості шкіл закінчиться 31 травня. Так, 1 червня розпочнуться канікули в 359 школах.

Львів і область

Кожна школа у Львові самостійно вирішує, коли закінчити навчальний рік. Також те, коли і чи святкувати останній дзвоник, повідомив очільник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк. Загальної дати закінчення навчального року у місті немає. Частина учнів у Львові закінчує навчання 4 червня, хтось 7, а хтось – 9.

На Львівщині навчальний рік у різних громадах завершиться у різний час – з 5 по 25 червня. А навчання в початковій школі закінчиться 20 червня.

Одеса

В Одесі навчання у 2023 році у більшості шкіл закінчиться 26 травня, повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Вінниця

У Вінниці навчання у школах попередньо має тривати до 31 травня.

Тернопіль

У Тернопільській міській раді повідомили, що навчання у школах у 2023 році закінчиться у кінці травня. Останній дзвоник відбудеться у школах попередньо 1 та 2 червня. На літні канікули учні підуть 5 червня.

Франківськ

Навчальний рік у школах Івано-Франківська закінчиться 2 червня. Кожна школа при цьому сама визначатиме, чи святкувати останній дзвоник.

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