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Учеба Образование в Украине "Самое трогательное, что я видела": выпускники очаровали украинцев исполнением вальсов
30 мая, 18:36
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"Самое трогательное, что я видела": выпускники очаровали украинцев исполнением вальсов

Мария Волошин
Основні тези

На днях в большинстве школ Украины проходит праздник последнего звонка. Выпускники традиционно танцуют вальс и прощаются со школьной жизнью.

Выполняют они выпускной танец даже под звуки тревоги. Как продолжались репетиции и танцевали выпускники на празднике, рассказывает 24 Канал.

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Как выпускники танцевали вальс в 2025 году

Вальс выпускников в Харькове происходил под звук воздушной тревоги.

Самое трогательное, что я видела в последнее время: ревет тревога, а выпускники репетируют вальс,
– поделились горожане.

На празднике девушки-выпускницы исполняют вальс уже в вышитых платьях. Танец сопровождают слова из песни: "... И под солнцем, и под ливнями мы живем, чтобы быть счастливыми", символизирующие надежду на светлое будущее, несмотря на войну, которая продолжается в Украине.

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Украинцы отмечают: несмотря на войну, молодежь продолжает создавать светлые моменты, которые вдохновляют, дарят надежду.

@kharkiv.ua Выпускники танцуют вальс возле сухого фонтана Несмотря на войну, молодежь продолжает создавать светлые моменты, которые вдохновляют и дарят надежду. ️️️️ #kharkiv #kharkov #рекомендации #рекомендации #харьков ♬ black out days - ??? ☽

Не сдерживают эмоций выпускники даже тогда, когда хореограф говорит, что сегодня последняя репетиция вальса – девушки грустят, ребята радуются.

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В Одессе выпускники станцевали вальс в красивых нарядах на фоне Оперного театра.

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Готовиться к исполнению вальса выпускникам не помешала даже непогода.

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