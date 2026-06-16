"Одно из самых искренних выступлений в жизни️": выпускник до слез растрогал маму песней на выпускном

Сеть тронуло видео, на котором выпускник из Николаевской области во время прощания со школой поет песню Скрябина "Мама". Самый близкий человек юного исполнителя также не сдержал слёз.

Видео своего выступления на выпускном опубликовал в Threads парень с ником renat_karazhey. Выступление состоялось в Березанском лицее.

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Что написал парень?

Ренат отметил, что во время исполнения этой песни увидел, что его мама плачет.

Из-за этого сам едва сдерживал слезы, поэтому местами срывался голос и не все получилось так, как хотел. Но это было одно из самых искренних выступлений в моей жизни️,

– признался парень.

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На видео прозвучали такие слова из композиции Скрябина:

"Мама,

прости меня, что я стал взрослым

И уже прошла двадцать третья осень,

Как я увидел впервые свой дом.

Мама,

А можно я завтра к тебе приеду

И мы на кухне не один час

Поболтаем на разные темы?".

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Что пишут украинцы?

Украинцы тронуты этим выступлением парня. Пишут следующее:

Счастливой тебе судьбы.

Какой красивый парень и как красиво исполнил эту песню.

Пусть у него все сложится как нельзя лучше.

Как это мило.

Я плачу вместе с вашей прекрасной мамой!!!!

Просто ты поймешь через лет 15, почему она плакала… И каково это, когда твои дети вырастают и уходят во взрослую несправедливую жизнь. И что их ждет – даже мама не знает…

Мама плачет от радости. Она гордится, что у нее такой красивый сын.

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