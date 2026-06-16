Видео своего выступления на выпускном опубликовал в Threads парень с ником renat_karazhey. Выступление состоялось в Березанском лицее.
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Что написал парень?
Ренат отметил, что во время исполнения этой песни увидел, что его мама плачет.
Из-за этого сам едва сдерживал слезы, поэтому местами срывался голос и не все получилось так, как хотел. Но это было одно из самых искренних выступлений в моей жизни️,
– признался парень.
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На видео прозвучали такие слова из композиции Скрябина:
"Мама,
прости меня, что я стал взрослым
И уже прошла двадцать третья осень,
Как я увидел впервые свой дом.
Мама,
А можно я завтра к тебе приеду
И мы на кухне не один час
Поболтаем на разные темы?".
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Что пишут украинцы?
Украинцы тронуты этим выступлением парня. Пишут следующее:
Счастливой тебе судьбы.
Какой красивый парень и как красиво исполнил эту песню.
Пусть у него все сложится как нельзя лучше.
Как это мило.
Я плачу вместе с вашей прекрасной мамой!!!!
Просто ты поймешь через лет 15, почему она плакала… И каково это, когда твои дети вырастают и уходят во взрослую несправедливую жизнь. И что их ждет – даже мама не знает…
Мама плачет от радости. Она гордится, что у нее такой красивый сын.
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