Видео своего выступления на выпускном опубликовал в Threads парень с ником renat_karazhey. Выступление состоялось в Березанском лицее.

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Что написал парень?

Ренат отметил, что во время исполнения этой песни увидел, что его мама плачет.

Из-за этого сам едва сдерживал слезы, поэтому местами срывался голос и не все получилось так, как хотел. Но это было одно из самых искренних выступлений в моей жизни️,

– признался парень.

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На видео прозвучали такие слова из композиции Скрябина:

"Мама,

прости меня, что я стал взрослым

И уже прошла двадцать третья осень,

Как я увидел впервые свой дом.

Мама,

А можно я завтра к тебе приеду

И мы на кухне не один час

Поболтаем на разные темы?".

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Что пишут украинцы?

Украинцы тронуты этим выступлением парня. Пишут следующее:

Счастливой тебе судьбы.

Какой красивый парень и как красиво исполнил эту песню.

Пусть у него все сложится как нельзя лучше.

Как это мило.

Я плачу вместе с вашей прекрасной мамой!!!!

Просто ты поймешь через лет 15, почему она плакала… И каково это, когда твои дети вырастают и уходят во взрослую несправедливую жизнь. И что их ждет – даже мама не знает…

Мама плачет от радости. Она гордится, что у нее такой красивый сын.

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