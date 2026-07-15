Госзаказ в вузах сформировали по-новому

Государственный заказ на подготовку специалистов в колледжах и вузах впервые сформирован на основе долгосрочного прогноза потребностей украинского рынка труда. Новый подход будет применяться к государственному заказу на 2026 – 2027 годы.

Такое решение приняло правительство. Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Как будет формироваться госзаказ

Отныне при формировании госзаказа будут учитываться как предложения государственных заказчиков, так и, в частности, прогноз того, какие специалисты потребуются экономике в будущем. Для этого было проведено моделирование потребностей экономики в специалистах и рабочих кадрах до 2036 года. Учитывались ожидаемые изменения в экономике, связанные с восстановлением страны, технологическим развитием, демографическими и миграционными процессами, а также европейской интеграцией.

По данным исследования, больше всего будет расти потребность в специалистах технических, инженерных, производственных, строительных, медицинских, научных и других прикладных направлений. Дополнительный спрос на работников будут формировать восстановление страны, развитие строительства, перерабатывающей промышленности и смежных отраслей.

Интересно! Потребность в кадрах в строительстве может вырасти примерно с 520 тысяч до более 1,2 миллиона человек в 2036 году. Также ожидается рост потребности в специалистах перерабатывающей промышленности, профессиональной, научной и технической деятельности.

Прогноз свидетельствует и о постепенном увеличении потребности в абитуриентах в профессионально-технические училища и колледжи. В то же время экономика и в дальнейшем будет нуждаться в значительном количестве специалистов с высшим образованием.

В Минэкономики также отметили, что прогнозируемая потребность в работниках не означает автоматического установления соответствующего количества бюджетных мест или абитуриентов.

Объемы государственного заказа будут определяться также с учетом возможностей системы образования, государственной политики и других факторов.

Прогноз потребностей рынка труда планируется регулярно обновлять, чтобы государственный заказ мог реагировать на изменения в экономике.