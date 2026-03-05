Совместные разработки и исследования: в вузы Украины будут привлекать иностранных преподавателей и ученых
- В украинские вузы будут привлекать иностранных преподавателей будут привлекать иностранных преподавателей, ученых и экспертов через Фонд президента.
- Конкурсный отбор будет зависеть от запросов университетов и научных учреждений для образовательных программ.
В украинские вузы будут привлекать иностранных преподавателей, ученых и экспертов. Правительство нашего государства уже одобрило соответствующий механизм.
Это будет происходить через Фонд президента. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
Смотрите также В вузах Украины учатся сотни россиян: кто и почему их зачисляет на обучение
Как будут привлекать иностранцев в украинские вузы?
К работе в вузах нашего государства будут приглашать:
научно-педагогических и научных работников иностранных вузов и научных учреждений;
независимых экспертов;
представителей общественности и работодателей.
Конкурсный отбор будет происходить через систему "Е-грант" Фонда президента. Порядок также будет определять Фонд.
Отбор будет происходить в соответствии с конкретными запросами университетов и научных учреждений: для образовательных программ, исследовательских направлений, совместных проектов и прикладных разработок, работающих на восстановление и развитие Украины,
– отметили в МОН.
Интересно! По состоянию на начало 2026 года в вузах Украины учатся почти 390 студентов из России. До широкомасштабной войны таких было втрое больше – 1184 студента в 2021 году, сообщила директор ГП "Украинский государственный центр международного образования" Елена Шаповалова "Вчися.Медиа".
Заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко рассказал об интересе и готовности со стороны преподавателей университетов, ученых и экспертов со всего мира, в частности из стран ЕС и НАТО, сотрудничать с нашим государством.
Приобщаться к совместным образовательным и научным разработкам, исследований и проектов здесь, в Украине, а также работать с украинскими студентами и учеными,
– уточнил чиновник.
Смотрите также "Это было принципиальным": министр образования рассказал о плагиате в своей диссертации
Какие изменения произойдут в этом году в высшем образовании?
- Стратегию развития высшего образования в Украине обновят.
- Боевые медики теперь смогут дистанционно учиться на профильных специальностях.
- В Украине продолжается модернизация сети вузов. В сети МОН до 2030 года планировали оставить около 100 ЗВО. В 2026 году в приоритете – присоединение филиалов вузов к университетам.
- В 2025 – 2026 годах в Украине состоится около 60 выборов ректоров высших учебных заведений.
- Министерство образования и науки Украины инициирует внедрение новой модели подготовки PhD (докторов философии). Речь идет о проектной аспирантуре.