Сколько вузов в Украине уже объединили, и какой вуз сейчас можно назвать "хорошим"

В Украине сейчас гораздо меньше первоклассников идет в школу, чем раньше. Также становится меньше выпускников школ.

Ситуация при этом будет только обостряться. Об этом глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил в интервью "Радио Свобода".

Сколько вузов уже объединили?

Лисовой заявил, что такая демографическая ситуация влияет и будет влиять на высшее образование.

Конкуренция за студента между университетами будет расти. Качество образования в университетах – это ключевой фактор, который будет определять: выживет университет или не выживет,

– говорит чиновник.

И добавляет: поэтому МОН последовательно пропагандирует и воплощает в жизнь укрупнение сети вузов.

12 университетов мы к таким объединениям привели, и все они состоялись достаточно успешно. Сохранили мы и контингенты студентов, и контингенты преподавателей, и материальную базу,

– заявил Лисовой.

И добавил, что в Украине слишком много так называемых микроуниверситетов.

У нас около 60% – это университеты с контингентами 3000 и менее, и это не очень хорошо для качества обучения. Хороший университет – это 7000 и более студентов,

– уточнил он.

Сколько вузов есть в подчинении МОН?

Министр также рассказал, что сейчас есть более 100 вузов в подчинении ведомства. Также есть еще 100 частных университетов и вузы, которые относятся к сфере Минздрава, Минкульта, Минобороны, МВД и тому подобное.

То есть мы имеем много университетов на то количество абитуриентов, которые мы имеем,

– считает Лисовой.

По его словам, для обеспечения качественного образования, надо, чтобы в вузе учились 10 тысяч студентов. Тогда это большой студенческий научный центр, образовательный центр.