Сколько вузов в Украине уже объединили, и какой вуз сейчас можно назвать "хорошим"
В Украине сейчас гораздо меньше первоклассников идет в школу, чем раньше. Также становится меньше выпускников школ.
Ситуация при этом будет только обостряться. Об этом глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил в интервью "Радио Свобода".
Сколько вузов уже объединили?
Лисовой заявил, что такая демографическая ситуация влияет и будет влиять на высшее образование.
Конкуренция за студента между университетами будет расти. Качество образования в университетах – это ключевой фактор, который будет определять: выживет университет или не выживет,
– говорит чиновник.
И добавляет: поэтому МОН последовательно пропагандирует и воплощает в жизнь укрупнение сети вузов.
12 университетов мы к таким объединениям привели, и все они состоялись достаточно успешно. Сохранили мы и контингенты студентов, и контингенты преподавателей, и материальную базу,
– заявил Лисовой.
И добавил, что в Украине слишком много так называемых микроуниверситетов.
У нас около 60% – это университеты с контингентами 3000 и менее, и это не очень хорошо для качества обучения. Хороший университет – это 7000 и более студентов,
– уточнил он.
Сколько вузов есть в подчинении МОН?
Министр также рассказал, что сейчас есть более 100 вузов в подчинении ведомства. Также есть еще 100 частных университетов и вузы, которые относятся к сфере Минздрава, Минкульта, Минобороны, МВД и тому подобное.
То есть мы имеем много университетов на то количество абитуриентов, которые мы имеем,
– считает Лисовой.
По его словам, для обеспечения качественного образования, надо, чтобы в вузе учились 10 тысяч студентов. Тогда это большой студенческий научный центр, образовательный центр.