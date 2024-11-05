Госзаказ увеличат: в каких специалистах будет нуждаться в будущем государство
В Украине намерены увеличить финансирование приоритетных для государства специальностей. Ведь в отдельных специалистах с высшим образованием в нашей стране будут значительно нуждаться для ее восстановления.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого в эфире телемарафона.
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Какие специалисты будут востребованы в дальнейшем на рынке труда
Винницкий отметил, что планируют увеличить количество бюджетных и грантовых мест, в частности, для врачей, учителей, психологов, строительных инженеров и агрономов.
Там останется большая доля именно стопроцентного бюджетного финансирования,
– уточнил заместитель Лисового.
Также, по его словам, для восстановления страны после Победы Украине будут нужны архитекторы, специалисты компьютерных наук, психологи.
В этом году у нас рекордное количество человек поступило на психологию и получило государственную поддержку,
– уточнил Винницкий.
Среди приоритетных направлений – также базовое естественное образование: химия, физика, биология.
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Как планируют изменить финансирование высшего образования
Винницкий также рассказал, что для других специальностей доля стопроцентного бюджетного финансирования будет меньше. Будут предоставлять также гранты.
Если до сих пор у нас 40% поступающих получать бюджетное место, а 60% учились по контракту, то мы хотим со следующего года сделать с точностью до наоборот: 60% должны получать бюджетное финансирование, частично или полностью, а большинство – частичное финансирование через гранты,
– заявил чиновник.
Ранее мы информировали о том, сколько человек в этом году получат гранты на получение высшего образования. Об этом читайте по ссылке.