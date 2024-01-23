Как правильно и колоритно по-украински сказать "выздоровлять"

Украинцы часто могут употреблять суржиковые слова. В частности, когда говорят о болезнях и их лечении.

В том числе и потому, что часто не знают правильный украинский аналог того или иного суржикового слова. Так что Образование 24 продолжает давать вам языковые советы.

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Как сказать на украинском "выздоровлять"

Так, земляки чатсо употребляют слово "выздоравливает", когда говорят, что кому-то становится лучше после болезни. Однако такого слова нет в украинском языке.

Правильно говорить "одужує". Также можно сказать, что человек поправляется или, если уже поборол болезнь, – "видужав" (укр.).

Что интересно, слово "одужувати" (укр.) имеет немало колоритных синонимов в украинском языке.

Итак, если рассказываете, что кто-то побеждает недуг, можете сказать еще и так вместо "одужувати" (укр.):

ставати на ноги;

оклигувати;

очунювати;

вичунювати;

вичухуватися;

повертати до здоров'я.

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