Особенно такие темы актуальны зимой. Все же Образование 24 советует не засорять свою речь.

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Как правильно на украинском назвать простуду

Что интересно, есть слова, которые украинцы наоборот обходят вниманием, потому что считают суржиковыми. Одним из таких является "простуда".

Это слово не следует считать не присущим нашему языку. Его фиксируют украинские словари.

Так, охлаждение организма человека, вызывающее разные болезни, можно назвать не только "застудою" (укр.), но и "простудою" (укр.).

При этом вы можете говорить, если заболели, что "застудилися або простудитися" (укр.).

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Какие еще "зимние" суржиковые слова забыть