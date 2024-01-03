Особливо такі теми актуальні взимку. Все ж Освіта 24 радить не засмічувати своє мовлення.

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Як правильно українською назвати простуду

Що цікаво, є слова, які українці навпаки оминають увагою, бо вважають суржиковими. Одним із таких є "простуда".

Це слово не варто вважати непритаманним нашій мові. Його фіксують українські словники.

Так, охолодження організму людини, що спричинює різні хвороби, можна назвати не лише застудою, а й простудою.

При цьому ви можете казати, якщо занедужали, що застудилися або простудитися.

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Які ще "зимові" суржикові слова забути