При этом слова могут относиться к различным темам и предметам. Вместо этого Образование 24 продолжает помогать искоренять языковой мусор из вашего языка и наоборот не бояться употреблять отдельные слова.

Читайте "Насмарк, лихорадка – пью лекарство": как правильно рассказать о простуде и лечении

Как на украинском правильно назвать лихорадку

Собственно, часто наоборот – некоторые слова кажутся украинцам суржиковыми, но таковыми не являются. Поэтому земляки их обходят в своей речи.

При этом важно не употреблять суржик и не забывать собственно украинские слова.

Одним из таких интересных слов есть "лихорадка". Если вы считаете это слово суржиковым, не стоит. Это слово фиксируют наши словари.

Также болезнь, сопровождающаяся высокой температурой тела, вы можете назвать так (укр.):

пропасниця;

гарячка;

лихоманка (розг.).

Что касается слова "лихорадка", то оно употребляется в разговорной речи.

Раньше мы тоже рассказывали, как правильно на украинском назвать простуду. Об этом вы можете прочесть по ссылке.