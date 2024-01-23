Як правильно та колоритно українською сказати "виздоровлювати"
Українці часто можуть вживати суржикові слова. Зокрема, коли говорять про хвороби та їхнє лікування.
Зокрема й тому, що часто не знають правильний український відповідник того чи іншого суржикового слова. Тож Освіта 24 продовжує надавати вам мовні поради.
Дивіться також "Насмарк, лихорадка – п'ю лікарство": як правильно розповісти про застуду й лікування
Як сказати українською "виздоровлювати"
Так, краяни чатсо вживають слово "виздоровлює", коли кажуть, що комусь стає краще після хвороби. Однак такого слова немає в українській мові.
Правильно казати "одужує". Також можна сказати, що людина видужує чи, якщо вже поборола хворобу, – видужала.
Що цікаво, слово "одужувати" має чимало колоритних синонімів в українській мові.
Тож, якщо розповідаєте, що хтось перемагає недугу, можете сказати ще й так замість "одужувати":
- ставати на ноги;
- оклигувати;
- очунювати;
- вичунювати;
- вичухуватися;
- повертати до здоров'я.
Дивіться також Будете здивовані: як українською сказати "обстановка"
Читайте більше правильних слів на тему "здоров'я"
- Як правильно українською назвати "простуду", ми розповідали тут.
- Як правильно сказати "насмарк" українською, читайте за посиланням.
- І чи є в нашій мові слово "лихорадка", дізнаєтесь тут.