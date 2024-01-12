Одним із таких є слово "обстановка". Чи є воно в українській мові, що означає і які має синоніми, розповідає Освіта 24.
Дивіться також Як правильно українською сказати "штукатурка"
Як українською сказати "обстановка"
Насправді слово "обстановка" притаманне нашій мові. При цьому має не одне значення і чимало синонімів.
Так, обстановкою ви можете назвати меблі, оздоби та предмети побуту, якими обставили приміщення чи житло.
Також обстановкою називають сукупність умов, у яких що-небудь відбувається. До прикладу, умови життя кого-небудь чи становище на місці воєнних дій тощо.
Все ж радимо вам урізноманітнювати своє мовлення та вживати більше синонімів.
Власне, слово "обстановка" і має різні цікаві синоніми. Зокрема, такі:
- умебльовання;
- устатковання;
- ситуація;
- довкружжя;
- обставини;
- умови
- тощо.
Дивіться також Як назвати "горбушку" хліба українською: милозвучні відповідники
Як правильно українською сказати "штукатурка"
- Раніше ми також повідомляли, що не всі українці вживають слово "штукатурка".
- Усе тому, що зараховують його до суржикових.
- Але дарма. Це слово фіксують наші словники.
- Тож ви сміливо можете ним наивати будівельний розчин, шар такого розчину, що вже затвердів на стелі, чи дію за значенням штукатурити.