Одним із таких є слово "обстановка". Чи є воно в українській мові, що означає і які має синоніми, розповідає Освіта 24.

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Як українською сказати "обстановка"

Насправді слово "обстановка" притаманне нашій мові. При цьому має не одне значення і чимало синонімів.

Так, обстановкою ви можете назвати меблі, оздоби та предмети побуту, якими обставили приміщення чи житло.

Також обстановкою називають сукупність умов, у яких що-небудь відбувається. До прикладу, умови життя кого-небудь чи становище на місці воєнних дій тощо.

Все ж радимо вам урізноманітнювати своє мовлення та вживати більше синонімів.

Власне, слово "обстановка" і має різні цікаві синоніми. Зокрема, такі:

  • умебльовання;
  • устатковання;
  • ситуація;
  • довкружжя;
  • обставини;
  • умови
  • тощо.

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Як правильно українською сказати "штукатурка"

  • Раніше ми також повідомляли, що не всі українці вживають слово "штукатурка".
  • Усе тому, що зараховують його до суржикових.
  • Але дарма. Це слово фіксують наші словники.
  • Тож ви сміливо можете ним наивати будівельний розчин, шар такого розчину, що вже затвердів на стелі, чи дію за значенням штукатурити.