Зокрема й тому, що часто не знають правильний український відповідник того чи іншого суржикового слова. Тож Освіта 24 продовжує надавати вам мовні поради.

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Як сказати українською "виздоровлювати"

Так, краяни чатсо вживають слово "виздоровлює", коли кажуть, що комусь стає краще після хвороби. Однак такого слова немає в українській мові.

Правильно казати "одужує". Також можна сказати, що людина видужує чи, якщо вже поборола хворобу, – видужала.

Що цікаво, слово "одужувати" має чимало колоритних синонімів в українській мові.

Тож, якщо розповідаєте, що хтось перемагає недугу, можете сказати ще й так замість "одужувати":

ставати на ноги;

оклигувати;

очунювати;

вичунювати;

вичухуватися;

повертати до здоров'я.

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