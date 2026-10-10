"За тридевять земель" – где это: сказочные слова с интересной историей

Мы до сих пор говорим "за тридевять земель", хотя уже давно не ищем волшебных царств и не летаем на коврах-самолетах. Это сказочное выражение прочно вошло в повседневную речь.

Но откуда он взялся и почему именно так описывает даль, можно ли реально измерить это расстояние – рассказываем со ссылкой на "Горох".

Что означает "за тридевять земель"?

В детстве мы вместе со сказочными героями отправлялись "за тридевять земель", искали удивительные царства, спасали красавиц и преодолевали невероятные препятствия. А теперь можем сказать, что родственники живут за тридевять земель или что до заветного места ехать еще так далеко, что и не скоро доберешься.

Откуда же взялось это странное расстояние – "за тридевять земель"? Неужели кто-то когда-то действительно измерял его? Конечно, нет. Но фразеологический словарь на портале "Горох" объясняет, что это выражение означает – очень далеко, на большом расстоянии, в далеком крае.

В сказках это не просто географическое расстояние. Это еще и путь в неизведанный мир, где героя ждут испытания, опасности и удивительные приключения.

Послушайте, как звучит это выражение в сказочных историях:

В сказке "Как молодой человек от Старосты бежал" герой отправляется "за тридевять земель, в высокие горы", чтобы найти волшебного Ветрового Коня.

В украинской народной сказке "Где родной край, там и в болоте рай" журавль летит "за тридевять земель", но даже вдали от дома скучает по родному краю.

В этих примерах выражение помогает почувствовать, насколько далеким и чужим может быть мир за пределами дома.

А что означает слово "тридевять"?

Вот здесь самое интересное! Тридцать девять – это не выдумка, а старинное числительное, обозначающее число 27. Оно возникло в системе счета девятками: три раза по девять. Это значение зафиксировано в "Словаре украинского языка" в 20 томах.

Но не спешите отмечать 27 земель на карте. В сказочном языке числительное превратилось в образ невероятной дали. Именно поэтому рядом с ним часто появляется еще одна сказочная формула – "в тридевятом царстве / королевстве".

Это не единственный вариант, встречается еще:

за тридесят земель / у тридесятому царстві,

за сім земель.

Например, сказка "Принцесса Я" начинается словами: "За тридевять земель, в тридесятом царстве..." Здесь речь идет уже не о точном расстоянии, а об условном сказочном мире, где возможно то, чего не бывает в повседневной жизни.

Интересно! В славянской мифологии тридесятое царство связывали с загробным миром – царством мертвых. В сказках оно часто расположено под землей или на границе миров. Чтобы попасть туда, герой должен преодолеть препятствия и пройти испытания. Со временем выражение утратило первоначальное мифологическое значение и стало обозначать далекую, неизведанную страну, подобно обороту "тридевять земель".

Эту фразу можно встретить не только в сказках, но и в художественной литературе:

Той пломінь у собі за сім земель поніс [батько] (Николай Рудь).

поніс [батько] (Николай Рудь). — Ти також проси батька, щоб нікуди ми не їхали за тридев'ять земель (Михаил Стельмах).

(Михаил Стельмах). — Очі видючі – за тридев'ять земель бачить (Юрий Яновский).

Кстати, фразеологизмы вроде "тридевять земель" и "тридесятое царство" стоит знать и для подготовки к НМТ по украинскому языку.

И еще важно не путать значение числительного с происхождением всего выражения: число 27 объясняет слово "тридевять", а само выражение закрепилось в народно-поэтической традиции как образ очень далекого места.

Как мы используем это выражение сегодня?

Сказочное выражение давно вышло за пределы сказок. Теперь мы можем сказать:

"Мои друзья живут за тридевять земель" – то есть очень далеко.

"Зачем ехать за тридевять земель, если все необходимое есть рядом?" – когда речь идет о далекой дороге.

"Он нашел работу за тридевять земель от дома" – когда место работы находится очень далеко.

Есть и другие близкие по значению выражения:

"на краю світу",

"не близький світ",

"у далекому краю",

"за горами долами",

"аж ген-ген",

"де Макар телят пасе".

Все они передают идею далека, хотя у каждого есть своя эмоциональная окраска.

Поэтому в следующий раз, когда кто-то скажет, что живет за тридевять земель, вспомните сказочных героев. Возможно, человек живет вовсе не в волшебном царстве, но до него действительно далеко добираться. И для этого не обязательно считать все двадцать семь земель!