Оценки украинских детей в зарубежных школах должны засчитывать на Родине

В Украине нет наработанной системы зачисления оценок учеников-беженцев, которые они получили в зарубежных школах. Поэтому родители не знают, не нивелируют ли результаты обучения их детей.

Но вице-премьер Ирина Верещук отметила, что оценки украинских детей в зарубежных школах должны засчитывать в Украине.

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Засчитают ли ученикам-беженцам оценки после возвращения в Украину

В Минобразования при этом объяснили, что в 2023 году МОН разработало соответствующие методические рекомендации. В них разъясняют отдельные вопросы обучения в школах в условиях военного положения.

Так, дети, которые из-за войны выехали за границу и там учились в школах, после возвращения домой должны быть зачислены в свои учебные заведения. При этом ребенок может выбрать для обучения другую школу, чем ту, в которой получал образование в свое время.

Для зачисления требуется заявление одного из их родителей или других законных представителей.

Согласно рекомендациям, все оценки, полученные за рубежом, после возвращения перезачисляют. Для этого достаточно предоставить информационную справку, к которой прикрепить:

выписку оценок, полученных за рубежом;

справку о системе оценивания, которую применяют в стране пребывания.

За рубежом дети могут изучать только учебные предметы украиноведческого компонента. Это возможно как дистанционно в украинских школах, так и на базе Международной украинской школы (МУШ).

Речь идет об украинском языке и литературе, истории Украины, основы правоведения, географию, гражданское образование, защиту Украины и предмет "Я исследую мир" (в части гражданской и исторической образовательной области). Это позволяет избежать двойной нагрузки от параллельного обучения в украинской и зарубежной школах,

– отметили в министерстве.

Дистанционная школа "Оптима" имеет возможность подтвердить оценки , полученные в другом учебном заведении, и выдать ребенку украинский документ об образовании государственного образца на основании составленных контрольных работ.

Ранее мы также сообщали, что препятствует зачислению оценок, полученных за рубежом, в школах Украины.