Будут ли привлекать ИИ к созданию и проверке заданий НМТ

В Украинском центре оценивания качества образования пока не используют тестовые задания НМТ, которые разработал ИИ. Однако его планируют научить проверять отдельные ответы в будущем.

Об этом заявила директор УЦОКО Татьяна Вакуленко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на НУШ.

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Будет ли ИИ проверять ИИ задания НМТ?

Вакуленко отметила, что создание качественного тестового задания – сложный и дорогой процесс. Некоторые авторы уже пробуют использовать ИИ. В частности, чтобы дать ему задание на выполнение как участнику. Но массово внедрять технологию пока не планируют.

Сейчас мы осторожно оптимистичны. Мы понемногу что-то используем, но для того, чтобы на массовом оценивании его использовать – точно рано,

– отметила руководительница УЦОКО.

И добавила, что к теме составления заданий надо относиться ответственно. Сейчас за разработку тестовых заданий ответственны конкретные авторы, преимущества или недостатки которых может проанализировать УЦОКО.

Мы считаем статистику, сколько пришло заданий, сколько не получило положительных рецензий, сколько пошли на апробацию и имеют плохую статистику. Мы понимаем, как пишет тот или иной автор. С искусственным интеллектом это будет сложнее,

– рассказала Вакуленко.

В то же время в УЦОКО рассматривают возможность использования ИИ в будущем. К примеру, как третьего экзаменатора на тестах с открытыми ответами.

Когда вернемся к более классическому варианту тестирования, то есть к модели с открытыми ответами, можно будет, по крайней мере на уровне эксперимента, сделать третьим экзаменатором ИИ, чтобы натренировать модель,

– уточнила она.

Оценки двух экзаменаторов будут определять успешность поступающего и учитывать как часть суммарного балла, а ИИ поможет специалистам оценить, как согласен он с людьми.