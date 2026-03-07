Популярный миф о заданиях НМТ опровергли: чего не стоит бояться участникам
Выпускники, которые готовятся к сдаче НМТ, часто могут слышать различные мифы о тестировании. В частности, о заданиях на мультитесте.
Об этом рассказала глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И опровергла один из таких мифов.
Чего не стоит бояться участникам НМТ?
Вакуленко отметила, что демонстрационными вариантами, в частности, есть и тесты прошлых лет, которые УЦОКО тоже размещает.
Вы можете убедиться в том, что по сложности они не отличаются от демонстрационных. То есть все те мифы, легенды о том, что в демонстрационных вариантах вам дают возможность поработать с очень простыми вариантами, а вы придете на тест – и там будет страшно сложно, вы увидите, что это не подтверждается,
– акцентировала руководительница Центра.
К слову Украинский центр оценивания качества образования уточнил список всех стран, с которыми уже удалось договориться о проведении НМТ. Сейчас таких 31.
И добавила, что при подготовке к тестированию стоит обратить внимание на тактику прохождения теста. В частности, на вопрос об использовании справочных материалов, или с чего начинать – с языка или с математики. Также на то, переходить ли от одного предмета к другому в пределах
одного блока.
Также научитесь следить за временем. Единственное, чем отличается принципиально демонстрационный вариант на платформе ВШО от тестировщика в реальном времени, это то, что отсчета времени не будут предлагать,
– сообщила Вакуленко.
И добавила, что его можно установить на своем компьютере.
Что известно об НМТ-2026?
В этом году на НМТ будет 4 предмета. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из следующего перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия – с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
Тестирование будет в течение одного дня в рамках двух этапов.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задания по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
На мультитесте планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.