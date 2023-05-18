Креативность и знание: какую задачу следует дать детям на День вышиванки

День вышиванки – особый праздник для каждого украинца. Эта рубашка является оберегом нашего народа на протяжении многих веков, поэтому важно передать любовь и уважение к ней и нашим детям.

Сегодня, 18 мая, вся Украина отмечает День вышиванки. Чтобы дети лучше поняли важность и суть праздника, можно дать им интересные задания. Какие именно – рассказывает 24 Канал.

Читайте также Вышитая или вышивана: как правильно говорить по-украински о Дне вышиванки

Задания для детей на День вышиванки

Для того чтобы дети хорошо запомнили этот праздник и прониклись его историей, важно соединить интересную информацию о вышиванках с нотками креатива. Вы можете собрать невероятные факты о нашей национальной одежде, но если дети без практического применения полученной информации, то высока вероятность, что большую часть услышанного они забудут.

Вышиванка – важный элемент нашей истории и культуры​ / Фото 24 каналу

Итак, чтобы этого не произошло, следует позволить детям проявить свое видение и фантазию. Для этого можно дать им фрагмент орнамента и попросить его закончить, возможно даже придумать несколько вариантов продолжения.

Конечно, следующим шагом может стать создание собственного орнамента. Особенно интересно детям этим заняться после рассказа об особенностях и значении каждой линии.

Также можно объединить эту праздничную задачу с регионом, ведь у каждого уголка Украины есть свои особенности орнамента. Следовательно, можно попросить детей создать орнамент, по которому можно будет узнать их малую родину.