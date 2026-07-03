Действительно ли задания на НМТ составляются неравнозначно: руководительница УЦОЯО ответила

В 2026 году основная сессия национального мультитеста уже завершилась. Участники отмечали, что задания составлены неравноценно.

Мол, в один день вариант объективно легче, а в другой – сложнее. Руководительница Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью 24 Каналу, так ли это на самом деле.

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Действительно ли задания составлены неравноценно

Вакуленко отметила, что это классическое замечание, но оно связано скорее с психологическим фактором, чем со статистическим.

У нас есть очень объективные показатели сложности тестов. Это доли набранных баллов от максимально возможного количества баллов. И мы видим, что наборы аналогичны. Но когда находишься в аудитории, то кажется, что это более сложный вариант,

– уточнила она.

Также она отметила, что часто даже очень профессиональные и квалифицированные педагоги говорят, что вариант был сложнее, потому что обращают внимание на последние или предпоследние задания.

Например, по математике они оценивают сложность параметра. Но именно это задание с параметром могло быть сложнее, чем другое задание с параметром, – говорит руководительница Центра.

Но в целом, по ее словам, в подборке, состоящей из 22 заданий, уровень сложности будет примерно одинаковым.

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