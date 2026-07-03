Действительно ли задания на НМТ составляются неравнозначно: руководительница УЦОЯО ответила
В 2026 году основная сессия национального мультитеста уже завершилась. Участники отмечали, что задания составлены неравноценно.
Мол, в один день вариант объективно легче, а в другой – сложнее. Руководительница Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью 24 Каналу, так ли это на самом деле.
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Действительно ли задания составлены неравноценно
Вакуленко отметила, что это классическое замечание, но оно связано скорее с психологическим фактором, чем со статистическим.
У нас есть очень объективные показатели сложности тестов. Это доли набранных баллов от максимально возможного количества баллов. И мы видим, что наборы аналогичны. Но когда находишься в аудитории, то кажется, что это более сложный вариант,
– уточнила она.
Также она отметила, что часто даже очень профессиональные и квалифицированные педагоги говорят, что вариант был сложнее, потому что обращают внимание на последние или предпоследние задания.
Например, по математике они оценивают сложность параметра. Но именно это задание с параметром могло быть сложнее, чем другое задание с параметром, – говорит руководительница Центра.
Но в целом, по ее словам, в подборке, состоящей из 22 заданий, уровень сложности будет примерно одинаковым.
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- В основной сессии НМТ 2026 года приняли участие более 324 тысяч человек. Это 91,5% зарегистрированных участников тестирования.
- Дополнительные сессии НМТ в этом году пройдут с 17 по 24 июля.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец недавно обратился к правительству и МОН с предложением снизить проходной балл НМТ для поступления до 130.
- В МОН отметили, что не планируют снижать минимальный конкурсный балл для поступления на отдельные специальности.
- Студенты, набравшие более 185 баллов по каждому предмету на НМТ, могут получить стипендию.