После того как об этом стало известно, ей все же разрешили сдать тест. Руководительница Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью 24 каналу, как действовать в случае возникновения подобных трудностей на мультитесте.
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Как действовать на НМТ в случае технических трудностей
Вакуленко говорит, что существует стандартный алгоритм.
Нужно поднять руку и обратиться к инструктору за помощью. Например, не работает мышь, зависает программа и т. д.,
– уточняет она.
И добавляет: если по какой-то причине он не может помочь или не знает, как помочь, нужно написать заявление о нарушении процедуры.
Это сразу станет заявлением об участии в дополнительной сессии, в котором вы все описываете,
– отмечает руководительница Центра.
А вот выяснить обстоятельства каких-либо событий, которые уже произошли, по словам Вакуленко, после прохождения тестирования, когда участник уже получил результат и вспомнил, что у вас было много технических проблем, невозможно.
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Когда будет дополнительная сессия
Тестирование проходит в рамках основной и дополнительной сессии. Основная сессия длилась с 20 мая по 25 июня. Дополнительная сессия пройдет с 17 по 24 июля.
Официальные результаты тестирования основной сессии будут размещены в личных кабинетах участников НМТ до 3 июля. Часть участников уже получила свои результаты.
Официальные результаты участники дополнительной сессии получат в личных кабинетах до 29 июля 2026 года.
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В основной сессии НМТ 2026 года приняли участие более 324 тысяч человек. Это 91,5% зарегистрированных участников тестирования. Также мы писали:
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